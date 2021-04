Forschung Viren im Abwasser: Basel-Stadt lanciert Pilotprojekt zur Corona-Früherkennung Nachdem der Bund kein Geld sprach, übernimmt der Kanton Basel-Stadt die Finanzierung: An 20 Standorten sollen nächste Woche Abwasserproben entnommen werden. Nora Bader 21.04.2021, 18.13 Uhr

Die Abwasserreinigungsanlage der ProRheno AG.

Archiv Kenneth Nars / BLZ

Im menschlichen Abwasser liegt viel unausgeschöpftes Potenzial. Das ist spätestens klar, seit Forschern der Nachweis von Genbruchstücken des Coronavirus im Klärschlamm gelungen ist. Das war vor über einem Jahr. Gerade wenn die Zahl der Covid-19-Tests in der Schweizer Bevölkerung rückläufig ist, würde das Abwasser wichtige Indizien liefern, um einen erneuten Anstieg der Fallzahlen frühzeitig erkennen zu können. Das betonten neben Wissenschaftern der Covid-Taskforce des Bundes nun auch erneut Vertreter des Bundesamtes für Gesundheit BAG an der Medienkonferenz von dieser Woche.

Der Schweizerische Forschungsfonds (SNSF) lancierte ursprünglich bereits im Frühling letzten Jahres Ausschreibungen für ein Frühwarnsystem, das sogenannte Projekt NRP78. Eingereicht wurden 188 Projekte, 28 wurden mit finanzieller Unterstützung berücksichtigt, abgestützt auf die Begutachtungen nationaler und internationaler Forschender.



Unter den eingereichten Projekten war auch eines aus Basel. Eine Forschungsgruppe rund um die Infektiologin Sarah Tschudin Sutter des Basler Unispitals plante dieses in Zusammenarbeit mit der ETH und der Basler Abwasserreinigung ProRheno. Nur: Der SNSF erteilte Basel-Stadt eine Absage. So musste das Projekt auf Eis gelegt werden. Es fehlte das Geld für die Umsetzung. Die Forschergruppe reichte darauf eine abgespeckte Variante des Projekts bei Stiftungen ein. Gekostet hätte es 100'000 Franken.

Pilotversuch im Rahmen einer anderen Untersuchung

Jetzt zeigen Recherchen der bz: Der Kanton Basel-Stadt hat die Sache selber in die Hand genommen.

«Nächste Woche wird in Basel ein Pilotversuch starten, in dem das kantonale Laboratorium Abwasser von 20 Kanalisationsstellen des Stadtgebietes beproben und auf Sars-CoV-2 untersucht wird», bestätigt Anna Lüthi vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt.

Dieser Pilotversuch werde spontan im Rahmen einer anderen Untersuchung durchgeführt, die sowieso vorgenommen werde. Dabei handelt es sich um mikrobielle Untersuchungen auf multiresistente Keime (als Follow-up zu einem vergangenen Nationalfondsprojekt).

Das Kantonale Laboratorium führt den Pilotversuch durch, finanziert wird dieser vom Kanton Basel-Stadt. «Wenn man den Aufwand schon betreibt, diese Proben zu holen, dann möchte man so viel Informationen wie möglich aus ihnen ‹herausholen›», heisst es beim Gesundheitsdepartement weiter. «Wir wissen entsprechend noch nicht, wie es danach weitergeht. Da ein noch undatierter zweiter Durchlauf folgen wird, können wir noch nicht vorhersagen, wann die Resultate des Pilotprojekts vorliegen», so Lüthi.

Baselland setzt weiterhin auf breites Testen

Beim Kanton Baselland heisst es dazu: «Wir sind gespannt auf Resultate von Projekten aus der Forschung und von gewissen Kantonen, welche das Ziel haben, die Anwesenheit von Sars-CoV-2 in Abwasserproben nachzuweisen», so Rolf Wirz vom Kantonalen Krisenstab. Der Kanton BL konzentriere sich aktuell bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie insbesondere auf das Projekt «Breites Testen Baselland». Dabei sollen symptomlose Coronafälle frühzeitig aufgedeckt und Übertragungen verhindert werden.

Daten können nur mit einheitlichem System genutzt werden

Die Gelder des SNSF gingen im letzten Jahr unter anderem an ein Projekt des ETH-Wasserforschungsinstituts Eawag in Dübendorf. Dort wusste man auf Anfrage nichts Neues vom Pilotprojekt in Basel. Aber: «Sinnvoll wäre, dass alle Kantone nach derselben Methodik arbeiten, damit man nicht 24 oder 26 verschiedene Modelle hat», sagt Andri Bryner vom Wasserforschungsinstitut Eawag. Nur so könnten die Daten dann schweizweit verglichen werden und die Synergien der Forschung nützen. Grundsätzlich begrüsse die Eawag aber die Eigeninitiative der Kantone. «Es kann nicht unsere Aufgabe sein, ein nationales Routine-Monitoring zu betreiben», so Bryner weiter. Die Eawag publiziert aktuell Covid-Nachweise im Abwasser der Städte Zürich und Lausanne. Daten aus Chur, St.Gallen, Laupen BE und Lugano werden derzeit an der Eawag noch ausgewertet.

Ob und wann der Bund den Lead übernehmen und nationale Zahlen aus dem Abwasser veröffentlichen wird, bleibt weiterhin unklar.