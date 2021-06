Auch 2021 streiken die Frauen in Basle

Am Vorabend des Frauenstreiks am Montag zeigte das «Frauennetzwerk beider Basel» der Parteien Grüne, Junges Grünes Bündnis und Basta den Film «De La Cuisine au Parlement Edition 2021» in Liestal. Stéphane Goël zeichnet darin den langen Weg der Schweizer Frauen bis zum Wahl- und Stimmrecht nach. Mit viel Wortwitz zeigt er tragikomische Szenen der letzten 150 Jahre und lässt Expertinnen und Politikerinnen zu Wort kommen. Thematisiert wird der niederschmetternde Kampf um das Stimm- und Wahlrecht der Frauen, das vom Gutwillen der stimmberechtigten Männer abhängig war und dementsprechend oft scheiterte: «Die Männer entscheiden, ob sie die Frauen an der Urne dulden», heisst es im Film. Dies wird überspitz illustriert: Für jedes «Nein» in der Schweiz erscheint auf dem Bildschirm in schwarz und violett ein dickes «Nein», «non» und «no».

Vor 50 Jahren schliesslich war es soweit, die Frauen durften auch an die Urnen. Doch damit endete der Kampf um die Gleichstellung nicht. Auch 2021 gehen die Frauen noch auf die Strassen, um für Gleichberechtigung zu kämpfen. Wie die Grüne-Ständerätin Maya Graf zwischen den beiden Filmvorführungen am Sonntag bemerkte: «Wenn jemand aufstehen und weitermachen kann, dann sind es die Frauen in diesem Land».