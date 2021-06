Frauenstreik in Basel

Frauenstreiktag Spielen statt spülen - der Frauenstreik vor 30 Jahren und heute Viele Problemstellungen, die Frauen im Jahr 1991 beschäftigt haben, sind bis heute Thema geblieben - eine Aufarbeitung des 30-jährigen Basler «Leiterlispiels» anlässlich des 14. Juni Nora Bader und Elodie Kolb 13.06.2021, 05.00 Uhr

Basler Logopädinnen demonstrieren am Frauenstreiktag vom 14. Juni 2019 für mehr Lohn. Es läuft eine Lohneinsprache gegen die Einstufung in Lohnklasse 14 beim ED Basel-Stadt. Zvg / bz Zeitung für die Region

Am 14 . Juni 1991 machten Hundertausende Frauen in der ganzen Schweiz an Protest- und Streikaktionen für ihre Rechte mit. Laut Dokumentation des Schweizerischen Sozialarchivs handelte es sich um die grösste öffentliche Mobilisierung seit dem Landesstreik von 1918. Die Idee zum Streik sei von Uhrenarbeiterinnen im Vallée de Joux gekommen, da diese sich über noch immer ungleiche Löhne beschwerten. Am 14. Juni 1991 war das zehnjährige Jubiläum der Annahme des Gleichstellungsartikels in der Bundesverfassung. 2011 – 10 Jahre nach dem ersten Streik – fand der zweite nationale Frauenaktions- und Streiktag statt.

Am Streiktag 1991 wurde in Basel in Form eines Flyers ein «Leiterlispiel» mit dem Titel «Spielen statt Spülen» verteilt. Die bz hat dieses grafisch aufbereitet und druckt es heute anlässlich des Frauenstreiktages ab (siehe links) – verbunden mit der Frage, wie sich die Ausgangslage in den letzten 30 Jahren verändert hat.

Job verloren wegen Teilnahme an Frauenstreik

In den vergangenen Jahren sorgten die Frauenstreikaktionen am 14. Juni immer wieder für Schlagzeilen. Auch 2020 fanden trotz Corona verschiedene Anlässe zum Frauenstreiktag statt. Als die Streikenden die Johanniterbrücke überqueren wollten, kesselten Polizistinnen und Polizisten die Menge auf der Brücke ein und kontrollierten die Streikenden. Rund 280 Demonstrantinnen erhielten eine Busse – wegen Verstoss gegen die Corona-Vorschriften. Das Vorgehen der Polizei wurde als unverhältnismässig kritisiert und sorgte auch für Krach im Regierungsrat. Im Vorjahr hatte die Teilnahme am Streik einige Frauen gar den Job gekostet. An diversen Anlässen seien etwa 40000 Menschen zusammengekommen. Zwei Frauen hätten infolge der Teilnahme ihren Job beim Basler Kunstmuseum verloren, woraufhin die damalige Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann intervenierte.

Demo, Workshops und Kultur am Streiktag

Auch am diesjährigen Streiktag sind neben einem Demonstrationszug viele verschiedene weitere Aktionen geplant, um bessere Löhne und Renten zu fordern. Kinderbetreuung ist laut Organisatoren für den gesamten Tag organisiert. Ab 10 Uhr werden verschiedene Workshops angeboten, darunter Siebdruck. Auf dem Kasernenareal wird es eine queer-feministische Bibliothek geben, um 14 Uhr wird ein Theaterstück vorgeführt und es gibt zwei Lesungen. Ebenfalls ab 14 Uhr gibt es auf dem Petersplatz Prosecco und Protest, organisiert von der Studenteninnenverbindung Socordia. Um 15.19 Uhr findet der schweizweite Protest zur Lohndiskriminierung statt. Auf dem Marktplatz wird um 16.45 Uhr einen Flashmob auf dem Marktplatz aufgeführt unter dem Motto «Dini Mueter schafft nümm gratis». Ab 17.30 Uhr ist Besammlung im De-Wette-Park für die bewilligte Demonstration um 18 Uhr. Ebenfalls um 18 Uhr startet ein Frauenstadtrundgang zum Thema feministischer Proteste.

Ein Angebot für Jugendliche bietet die Abteilung Gleichstellung: Mit dem Mädchenparlament soll Mädchen und jungen Frauen die Politik näher gebracht werden. Ausserdem gibt es ein Treffen mit Politikerinnen wie Regierungsrätin Stephanie Eymann, ehemalige Ständerätin Anita Fetz und Statthalterin Jo Vergeat. Währenddessen erhalten Jungs und junge Männer mit «Yes we care!» Einblick in bezahlte und unbezahlte Care-Arbeit in einer Kindertagesstätte und dem Männerheim, wie es in einer Mitteilung heisst. Beide Angebote seien bereits ausgebucht.

Weitere Informationen unter https://frauenstreik-bs.ch

Vaterschaftsurlaub Basel entschied sich vor dem Bund dafür.

Letztes Jahr hat das Stimmvolk entschieden: Seit dem 1. Januar 2021 haben erwerbstätige Väter in der Schweiz Anrecht auf 14 Tage Vaterschaftsurlaub. Um dieses nutzen zu können, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein: Der Vater muss mindestens die letzten neun Monate vor Geburt des Kindes AHV-versichert sein, fünf dieser neun Monate muss er erwerbstätig sein und am Tag der Geburt angestellt respektive selbstständig sein, oder Arbeitslosengeld beziehen. Bereits im Dezember 2019 entschied der Basler Grosse Rat, dass Kantonsangestellte Anrecht auf 20, statt der vom Nationalrat vorgeschlagenen 14 Tage Vaterschaftsurlaub haben. (mkf)

Pflegepersonal Noch immer überwiegend Frauen in der Pflege Laut der Basler Abteilung Gleichstellung ist die Unterteilung des Arbeitsmarktes in Frauen- und Männerberufe in der Schweiz sehr ausgeprägt. Dass Frauen eher in Pflegeberufe gehen zeigt sich am Frauenanteil beim Pflegepersonal: Schweizweit betrug 2016 waren insgesamt 84,7 Prozent davon Frauen. Laut dem Statistischem Amt Basel machten Frauen 2019 82,3 Prozent der Pflegenden in Basler Spitälern aus. Im Baselbiet sind es ebenfalls 82 Prozent, wie aus der Krankenhausstatistik hervorgeht. Seit 1990 ist ausserdem der Anteil der Frauen unter den Maturanden von 48,6 auf 57 Prozent gestiegen, heisst es beim Bundesamt für Statistik. (elk)

Politik Die Anzahl Frauen in der Politik nimmt zu.

Seit 1966 kennt Basel-Stadt das Frauenwahl- und Stimmrecht. 1992 waren 38 Frauen im Grossen Rat vertreten, das waren bei den damals 130 Mitgliedern 29,2 Prozent. Für die Legislatur 2021-2025 wählte die Basler Bevölkerung 42 Frauen ins Parlament. Das sind so viele wie noch nie. Im Baselbieter Landrat wurden 2019 von 90 Sitzen 35 durch Frauen besetzt. 1991 waren es derweil 22 Frauen, bei den damaligen 80 Sitzen waren das 26.2 Prozent. 1984 wurde die erste Frau in den Bundesrat gewählt. Im Nationalrat hat sich der Frauenanteil derweil von 1991 bis 2021 von 17,5 Prozent auf 19,3 Prozent erhöht, im Ständerat gar von 8,7 auf 26,1 Prozent. (elk)

Psychische Belastungen Frauen leiden häufig unter Mehrfachbelastung.

Im Jahr 2017 waren laut dem Bundesamt für Statistik 6 Prozent der Bevölkerung wegen psychischen Problemen in Behandlung. Im Alter zwischen 15 und 24 Jahren leiden rund 13,9 Prozent der Frauen unter einer mittleren bis schweren Depression – bei den Männern sind es 12,3 Prozent. Die Schweizerische Gesundheitsbefragung von 2017 zeigt weiter, dass Stress in der Arbeitswelt immer stärker zur Belastung wird. In rund drei Vierteln der Paarhaushalte liegt die Verantwortung der Kinder zudem noch immer bei den Frauen, wie es bei der Abteilung Gleichstellung Basel heisst. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung. (elk)

Lohn und Geschäftsleitungen Noch immer wenige Frauen auf Chefetagen.

Im Durchschnitt verdienen Frauen 18,1 Prozent weniger als Männer. Für fast die Hälfte der Differenz gibt es keine Erklärung, wie die baselstädtische Abteilung Gleichstellung 2019 schrieb. Die Lohnunterschiede zeigten sich bereits bei Eintritt in den Arbeitsmarkt, wie es weiter heisst. In den Verwaltungsräten der 100 grössten Schweizer Unternehmen wurden zudem nur 21 Prozent Frauen, in den Geschäftsleitungen gar nur 9 Prozent stellen. In den Strategie- und Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Anstalten und öffentlichen Unternehmen im Kanton Basel-Stadt gilt derweil seit 2014 eine Geschlechterquote von mindestens einem Drittel. (bz)