Öffentlicher Verkehr Freie Mandate Im Verwaltungsrat der Basler Verkehrsbetriebe Sowohl Kurt Altermatt als auch Sibylle Oser werden nach Ende der aktuellen Amtsperiode nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Die Mandate werden öffentlich ausgeschrieben. Elodie Kolb 20.05.2021, 10.12 Uhr

Auf Ende der aktuellen Amtsperiode werden zwei Mandate im Verwaltungsrat der BVB frei. Symbolbild: Kenneth Nars

Per Ende des laufenden Jahres endet die aktuelle Amtsperiode des Verwaltungsrats der Basler Verkehrsbetriebe (BVB). Kurt Altermatt und Sibylle Oser, die beide Vertreter des Basler Regierungsrats waren, treten nicht zur Wiederwahl an. Dies kommunizierte die BVB am Donnerstag.