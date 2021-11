Die Basler Nudisten suchen neue Mitglieder

Freikörperkultur FKK ist rar: Die Basler Nudisten kämpfen gegen das Aussterben Nachwuchs zu finden, ist schwer, weiss der Basler Naturisten-Verein mit Sitz in Grenzach. Die Hochphase der Freikörperkultur ist vorbei. Angst vor Nacktbildern und falsche Vorstellungen führen zu Unsicherheit bei dem Thema. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Die historische Vogelwarte auf dem Gelände des Basler Naturisten-Vereins dient als Gemeinschaftshaus. Kenneth Nars

Man kennt sie vom sogenannten «Nudisten-Strändli» am Kleinbasler Rheinufer: Menschen, welche sich gerne nackt sonnen oder nackt baden gehen. Doch für jene, die der Freikörperkultur (FKK) nicht in einer so ausgestellten Form nachgehen wollen, gibt es eine verstecke Oase in Grenzach-Wyhlen direkt oberhalb der Weinreben mit Blick über die Rheinebene: das Gelände des Basler Naturisten-Vereins. Vier Mitglieder sind sich einig: «An den Nacktstränden ist man öffentlich ausgestellt. Auf unserem Gelände hingegen hat jedes Mitglied seine Privatsphäre. Man kann gemütlich zusammensitzen und sich austauschen, kann sich aber auch jederzeit zurückziehen.»

Ein hellblauer Swimmingpool, Liegewiesen und ein historisches Gebäude, das im Zweiten Weltkrieg als Vogelwarte genutzt wurde, bieten am steilen Hang des Hornfelsen Platz zum Entspannen, Baden und Sporttreiben. Und zwar nackt. Bereits in den 1950er-Jahren hat der Basler Naturisten-Verein das zwei Hektaren grosse Gelände erworben.

Auf dem Gelände am steilen Hang gibt es verschiedene Liegewiesen und Sitzplätze. Kenneth Nars / BLZ

Die Hochphase des FKK liegt in der Vergangenheit

Doch: Die grosse Welle der Freikörperkultur (FKK) liegt in der Vergangenheit, wie F. K.*, Präsident des Vereins, weiss: «Die Hochphase der Freikörperkultur war in den 1960er- und 70er-Jahren.» Während der Basler Naturisten-Verein mal auf 100 Mitglieder kam, sind es heute noch rund 40, die Geschlechter seien etwa gleichwertig vertreten und alle sind über 45 Jahre alt. Heute sei FKK kein Trend mehr und habe vielmehr einen negativen Beigeschmack. Was dann auch der Grund war, für die Umbenennung des Vereins in Naturisten-Verein. «Das halten wir für treffender und zeitgemässer», sagt F. K. weiter.

Seit nunmehr drei Jahren bemühe sich der aktuelle Vorstand, dem Naturismus in der Region wieder zum Aufschwung zu verhelfen, so der Präsident. Auch jüngere Mitglieder oder Familien seien sehr willkommen. Interessierte könnten einen Probetag vereinbaren – auch bekleidet, wenn gewünscht.

Falsche Vorstellungen in der Gesellschaft



Den Grund für die Schwierigkeit, neue Mitglieder zu gewinnen, sieht Mitglied M. F.* bei falschen Vorstellungen in der Gesellschaft: «Die meisten stellen sich unter FKK etwas ganz anders vor.» Bei einem FKK-Urlaub in Kroatien mit der Familie sei zum Beispiel M. F.s 18-jähriger Sohn – der kein FKK praktiziert – enttäuscht worden: «Weil nichts dergleichen geschah, was er sich in seinem Kopfkino unter FKK ausgemalt hatte. Er war letztlich erstaunt, dass der Tag zu einem ganz normalen Stranderlebnis wurde.»

Dabei habe FKK mit Sex überhaupt nichts zu tun, wie Vereinsmitglied D. F.* sagt:

«Wir betreiben hier keinen Swingerclub, sondern ein idyllisches Gelände, wo man sich in der Gemeinschaft trifft und gemütlich zusammen ist.»

Mitglied D. L.* ergänzt: «Man spürt, die Menschen leben hier mit der Natur zusammen. Und wenn man mal einen Nachmittag zusammen ist, dann gewöhnt man sich einfach an das Nacktsein.»

Über dem Pool prangt ein altes Wandgemälde, das in neuer Form auch auf der Website des Vereins vertreten ist. Kenneth Nars / BLZ

Angst vor Nacktbildern auf sozialen Medien

Dass Nudismus bei jüngeren Menschen nicht ankomme, sieht M. F. auch als Generationenfrage: «Als das digitale Zeitalter in den 2000er-Jahren richtig Einzug hielt, kam plötzlich die Befürchtung, mit Nacktbildern in den sozialen Medien zu landen.» Dies sei auch der Grund für das strikte Foto-Verbot auf dem Gelände. M. F. führt weiter aus: «Wahrscheinlich trägt aber auch die nicht mehr so offene Erziehung bei den Generationen ab 1995 im Elternhaus und in der Schule dazu bei. Obwohl die Jugend von heute viel besser über Sexualität aufgeklärt ist, ist der eigene nackte Körper für andere ein Tabu.»

Und doch bemerke er, dass der Hang zum Naturismus wieder anziehe. Das habe er aus einem Gespräch mit einer jungen, nacktbadenden Frau am Rhein mitgenommen: «Selbstbewusste junge Frauen, die sagen ‹Mein Körper gehört mir›, scheinen sich wieder mehr für das Thema Naturismus zu interessieren.» Und das seien auch die Personen, die der Verein ansprechen wolle, wie M. F. sagt. Auch in den neuen Jugendbewegungen sehe er Potenzial: «Dort gibt es wieder eine stärkere Rückkehr zur Natur und dadurch eine Chance für den Verein. Beispielsweise die Neu-Hippies, die Goa-Partys in den Wäldern feiern.»

Profitierten von den Reiseeinschränkungen wegen Corona

Trotz der Schwierigkeiten habe man gerade vom ersten Coronajahr profitieren können: Laut M. F habe der Verein wegen der Reiseeinschränkungen insgesamt zehn neue Mitglieder aufnehmen können. Das seien hauptsächlich Sauna-Gänger und Nacktsonner gewesen, die unter den Reiseeinschränkungen gelitten haben.

Alle Mitglieder des Vereins haben einen Schlüssel für das Gelände – man könnte somit auch das gesamte Jahr nackte Tage dort verbringen und treffe sich auch ausserhalb der FKK-Saison mal auf ein Fondue. Eine strikte Nackt-Regel habe man auf dem Gelände nicht. Ausser: Im Pool schwimmen, das geht nur im Adams- und Eva-Kleid.

* Da es sich beim Verein und seinen Mitgliedern um Personen aus der Region handelt, wollten die Interviewpartner nicht mit vollem Namen genannt werden. Die Namen sind der Redaktion bekannt.

So kam die Freikörperkultur in die Schweiz In der Schweiz wurde die Freikörperkultur (FKK) in den 1920er-Jahren populärer. Dies geht aus einem Artikel von 2015 in dem Magazin «Schweizerische Zeitschrift für Geschichte» hervor. Die Schweizer Bewegung wurde stark von den Praktiken der deutschen FKK beeinflusst und lasse sich auch nicht ohne diese denken. Vor dem Ersten Weltkrieg habe es in der Schweiz noch keine organisierte FKK-Bewegung gegeben, nur deutsche Ableger. Eigene Gruppierungen seien in den 1920er-Jahren aufgekommen. Zu Beginn vor allem in Sanatorien, in Luft- und Sonnenbädern, heisst es weiter: «Vor allem die Naturheilvereine in Zürich und Basel forcierten um die Jahrhundertwende den Bau öffentlicher Licht- und Luftbäder» – man habe die Nacktkultur unter die Bevölkerung bringen wollen. Der Basler Naturisten-Verein wurde 1948 gegründet. Er definiert Naturismus als «eine Lebensart in Harmonie mit der Natur», wie es auf der Website heisst. (elk)