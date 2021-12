Freizeitgärten Regierungsrat beschliesst neue Strategie: Das passiert mit dem Milchsuppen-Areal Die Nachfrage nach Möglichkeiten zum Stadtgärtnern ist riesig. Dem will der Kanton mit seiner neuen Strategie gerecht werden – und balanciert dabei auf dem Areal der Milchsuppe zwischen traditionellen Schrebergärten und einer Teilöffnung für die Bevölkerung. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Das Freizeitgartenareal Milchsuppe. Kenneth Nars

Baslerinnen und Basler lieben ihre Schrebergärten. Das hat das Stimmvolk immer wieder bewiesen – etwa mit dem im Sommer 2011 angenommenen Gegenvorschlag zur Familiengarten-Initiative, der zur Folge hatte, dass mindestens 80% der grünen Basler Kleinoasen erhalten bleiben müssen. Gleichwohl wusste der Kanton, dass er über die Bücher muss – denn das Interesse am Stadtgärtnern ist gross, das Angebot an Gartenparzellen hingegen nicht. Nun hat der Regierungsrat eine Strategie zur Weiterentwicklung der Freizeitgartenareale verabschiedet.

Dabei seien gewisse Transformationen unumgänglich, wie Thomas Gerspach, Leiter Fachbereich Planung, Projektierung und Bau bei der für die Umsetzung zuständigen Stadtgärtnerei, erklärt: «Damit sich die Gärten in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickeln können, braucht es ein neues Vorgehen. Das beinhaltet eben auch die Frage, wo man solche Areale teilöffnen könnte, dass sie also nicht nur für die Pächterinnen und Pächter, sondern auch für die übrige Bevölkerung zugänglich werden.»

Entstehung öffentlicher Grünanlage geplant

Konkret geschehen soll dies nun auf dem Milchsuppen-Areal nahe dem Burgfelder Grenzübergang. Dort soll, so Gerspach, ein Fussweg die Friedrich-Miescher- und die Bungestrasse durch die Milchsuppe hindurch verbinden. Dazu soll der bereits existierende Spielplatz auf dem Areal öffentlich zugänglich und eine neue WC-Anlage gebaut werden.

Zudem ist die Entstehung einer öffentlichen Grünanlage zwischen der Überbauung an der Burgfelderstrasse und der Milchsuppe geplant. Dort will die Stadt zusätzliche Gärten schaffen, die statt an Einzelparteien an Kollektive vermietet werden sollen. «Ob dieses offenere Konzept die Musterlösung für die Zukunft sein wird, erhoffen wir uns als Erkenntnis aus dem Milchsuppen-Projekt, das die erste konkrete Umsetzung der Freizeitgartenstrategie sein wird, zu gewinnen», sagt Gerspach. Für das Projekt beantragt der Regierungsrat beim Grossen Rat ein Budget von 2,827 Millionen Franken.

Details folgen im neuen Jahr

Was die gegenwärtigen Pächter von diesen Plänen halten, ist noch unklar. «Wir wissen noch nicht, ob diese Veränderungen für uns positiv oder negativ sein werden», sagt Yolanda Lenot, Präsidentin des Freizeitgartenvereins Milchsuppe. Dies, weil die geplante Sitzung mit dem Kanton aus Pandemiegründen in den Januar verlegt wurde – entsprechend möchte sie sich gegenüber der bz erst im neuen Jahr detaillierter äussern.

