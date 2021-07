Diensthunde sind wichtiger Bestandteil der Basler Kantonspolizei

Diensthunde Kommissar Bex im Einsatz: «Es gibt keinen dankbareren Partner im Dienst als den Hund» Mit seinen 13 Wochen begleitet Junghund Bex seinen Halter bei der Kantonspolizei Basel-Stadt auf Schritt und Tritt. Die bz war bei einer Trainingseinheit dabei. Elodie Kolb 05.07.2021, 05.00 Uhr

In einem Waldstück ausserhalb von Basel trainiert der knapp dreimonatige Bex mit seinem Halter Raoul Gisin. Nicole Nars-Zimmer Neugierig, aber auch etwas schüchtern geht er auf dem feuchten Waldboden. Nicole Nars-Zimmer Seit kurzem ist der Welpe bei Gisin und seit zwei Wochen im Dienst immer mit dabei. Nicole Nars-Zimmer Geübt wird die Personensuche: Zwei Polizisten haben sich in Sichtweite von Bex und Gisin positioniert und rufen ihn. Nicole Nars-Zimmer Bex rennt übermütig zu ihnen und auf Kommando wieder zurück. Nicole Nars-Zimmer Für die gute Arbeit gibt es für das Schäferhund-Welpen auch eine Belohnung. Nicole Nars-Zimmer Welche Art Polizeihund Bex wird, ist noch offen. Drei Jahre Grundausbildung stehen jetzt vor ihm. Nicole Nars-Zimmer

Als die Männer aus den beiden Kastenwagen steigen und die Heckklappen öffnen, erklingt lautes Gebell. Mit den Autos, eines in Weiss und ein zweites in Blau-Gelb, haben die Polizisten den Weg über verschlungene Forstwege zur Ebene im Wald gefunden. Zwischen den Stäben der Hundeboxen schauen vier Nasen heraus. Sie spüren, dass etwas Interessantes geschieht. Es ist kühl im Schatten der Bäume mitten in dem Waldstück und das sei auch gut so. Man wolle den jungen Hund nicht bereits von Anfang an mit Hitze während des Trainings konfrontieren.

Als Raoul Gisin die Tür zur Hundebox im Kofferraum öffnet, springt ihm Bex entgegen. Gisin setzt den grau-braunen Hundewelpen mit den viel zu grossen Pfoten und spitzen Ohren auf den matschigen Waldboden. Der reinrassige deutsche Schäferhund ist aufgeregt. Die vielen Menschen interessieren ihn, er beschnuppert alle vorsichtig, leckt der Journalistin aufgeregt die Hand ab und drückt sich an ihre Beine, als sie ihm über den Kopf streicht.

Hunde kommen möglichst früh zum neuen Halter

«Man kann sich die Ausbildung der Polizeihunde wie ein Puzzle vorstellen», sagt Tobias Leiss, Leiter der Diensthundegruppe bei der Basler Kantonspolizei. «Wir trainieren ganz unterschiedliche Aufgaben, die immer schwieriger werden und aufeinander aufbauen.» Bex steht noch ganz am Anfang: Der Schäferhund-Welpe ist 13 Wochen alt und erst kurze Zeit bei Gisin. Die Welpenübernahme erfolgt gemäss der geltenden Tierschutzverordnung, sagt Leiss weiter. «Je früher, desto besser können wir die Hunde auch prägen.» Etwa drei Jahre lang dauert die Ausbildung zum Schutzhund. Leiss sagt:

«Sie sind schnell gross, aber sie müssen auch im Kopf wachsen. Wir brauchen im Dienst Hunde, die gefestigt sind.»

Polizeihunde bei der Kantonspolizei Insgesamt sind derzeit 16 Diensthunde bei der baselstädtischen Polizei. Viele davon sind noch in ihrer Ausbildung. Man sei bei den Hunden wieder etwas am Aufrüsten, sagt Tobias Leiss, Leiter der Diensthundegruppe. Das Ziel sei es, bei jeder Tour mindestens einen Hund dabei zu haben. Auch die Baselbieter Kantonspolizei setzt Hunde im Dienst ein. Sie haben derzeit 18 Diensthunde, davon sind laut Mediensprecher Adrian Gaugler vier Junghunde in Ausbildung. Sie haben Schutz-, Betäubungsmittel- und Personensuchhunde.

An der langen Leine springt und rennt Bex mit seinem Halter auf dem Forstweg. Jetzt geht es los mit der Übung, um die Personensuche zu trainieren: Die drei beteiligten Polizisten nehmen eine Handvoll Trockenfutter aus einem aufgerissenen Plastiksäckchen. Zwei Polizisten verlassen den Weg und positionieren sich in Sichtweite vom Hund in der Hocke. Gisin steht mit Bex auf dem Weg und schaut in Richtung des einen Polizisten im Gebüsch. Er nimmt das Tier von der Leine und hält ihn zurück. Der Polizist im Gebüsch ruft nach Bex.

«Polizei, usecho»,

sagt Gisin und lässt den Welpen los: Bex rennt zielstrebig ins Gebüsch zum Polizisten. Indem Gisin bereits an diesem Punkt der Ausbildung die Kommandos sagt, könne Bex sich daran gewöhnen und weiss: «So, jetzt gehe ich auf Personensuche.» Für seine Leistung bekommt er Lob und ein «Goodie». Dann geht es weiter: Gisin ruft Bex, der sprintet los, bekommt wieder etwas Trockenfutter und dann geht es auf der anderen Seite im Gebüsch weiter zum zweiten Polizisten und wieder zurück. «Er macht das super», findet Leiss. Das sei eine Anfangsstufe der Übung, die dann weitergeführt werden könne mit grösseren Entfernungen und schliesslich ohne Sichtkontakt.

Wie die Zukunft von Bex aussieht, sei noch nicht festgelegt. Bei der Kantonspolizei Basel werden zuerst alle Hunde zum Schutzhund ausgebildet, bevor sie dann später, je nach Interesse, Talent und Bedarf der Behörde, in bestimmte Ressorts eingeteilt werden.

Kann auch ein «Luusbueb» sein

Bex ist konzentriert und rennt auf Kommando zielstrebig zwischen den Polizisten hin und her. Nur einmal lässt er sich zu einer Pause verleiten und bleibt in den Gräsern und Pflanzen stehen, während sein Herrchen ihn ruft. Aber es geht nicht lange und er läuft wieder zielstrebig los, Richtung Gisin. Das geht so lange hin und her, bis sein Halter findet: genug für heute. Dann darf Bex noch einmal etwas herumtollen, bevor es wieder ins Auto geht.

Bex sei sein erster Diensthund, erzählt der 30-jährige Gisin. Seit sechs Jahren arbeitet er für die Basler Kantonspolizei. «Als ich mich für die Polizei gemeldet habe, wusste ich schon, dass mich das sehr interessiert.» Und:

«Es gibt eigentlich keinen dankbareren Partner im Dienst als den Hund.»

Seit zwei Wochen sei Bex immer mit dabei im Dienst. «Er macht das besser, als ich dachte. Wir müssen schliesslich auch noch arbeiten und das ist mit einem Welpen nicht immer einfach», sagt Gisin weiter. Aber er ist auch noch ein Jungtier: «Und er kann schon ein ‹Luusbueb› sein. Vor allem zu Hause probiert er aus, wo die Grenzen liegen.»