Fusionsgegner Obwohl Ziel noch nicht erreicht: Verein «Pro Vollkanton Baselland» löst sich auf Fast 40 Jahre nach dessen Gründung löst sich der Verein «Pro Vollkanton» auf. Wichtiger schien den Mitgliedern, dass die Fusion beider Basel gescheitert ist. Michael Nittnaus 18.11.2021, 16.30 Uhr

Die Fusionsabstimmung war 2014 eine sehr emotionale Sache.

Archivbild: Roland Schmid

Sie waren so zahlreich wie erfolglos, die Bemühungen, Baselland zu einem Vollkanton zu machen. Seit 1984 setzte sich der Verein «Pro Vollkanton Baselland» für dieses Anliegen ein. Wie dessen Präsident, der ehemalige Thürner FDP-Landrat Robert Schneeberger, in einer Mitteilung festhält, sei nun an der Generalversammlung Ende Oktober beschlossen worden, den Verein aufzulösen und das Vereinsvermögen (in unbekannter Höhe) dem Kanton zu übergeben.