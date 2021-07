FCB: So kommt man trotz Corona problemlos ins Joggeli

FC Basel Bald geht es im Joggeli wieder los: Die wichtigsten Fragen und Antworten für den Stadionbesuch Erstmals seit neun Monaten dürfen wieder über 1000 Zuschauer ins Joggeli. Einlass erhält jedoch nur, wer ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen kann. Wir erklären, wie das genau funktioniert. Andreas Möckli 17.07.2021, 05.00 Uhr

Bald wieder vor volleren Rängen: ein Bild aus dem Mai, als die Sitze im Joggeli mit einem Riesentransparent mit der Aufschrift «gmeinsam für e FCB» geschmückt wurden. Georgios Kefalas / Keystone

Genau einmal konnte der FC Basel seit Ausbruch der Coronapandemie im Joggeli vor mehr als 1000 Zuschauern antreten. Am 4. Oktober spielte Basel gegen Luzern vor 9257 Zuschauern. Danach stiegen bekanntlich die Fallzahlen in der Schweiz wieder deutlich an. Vorbei wars mit Spielen vor einem grösseren Publikum.

Mit dem Start der neuen Fussballsaison sind nun wieder Spiele ohne begrenzte Zuschauerzahl möglich. Der Bundesrat hat Veranstaltungen, an denen das Covid-Zertifikat zum Einsatz kommt, fast gänzlich von Restriktionen befreit. Erstmals spielt der FCB kommenden Donnerstag in der Conference League gegen den FK Partizani. In der Super League tritt der Club am 1. August gegen GC zum ersten Heimspiel an.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Zutritt ins Stadion mit dem Covid-Zertifikat.

Ins Stadion kommt nur, wer ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen kann. Dieses erhält, wer geimpft, getestet oder von Corona genesen ist. Wer zweimal gegen das Virus geimpft ist, erhält ein Zertifikat, mit dem er oder sie ohne Test ins Joggeli gelangt. Das Gleiche gilt für jene, die sich in jüngerer Zeit mit Corona infiziert haben. Das Zertifikat wird frühestens am elften Tag nach dem positiven Resultat ausgestellt und ist sechs Monate gültig.

Ohne Impfung oder Ansteckung müssen sich Fans vor jedem Spiel testen lassen. Dafür geeignet sind etwa Antigen-Schnelltests, die in Apotheken oder Arztpraxen gratis gemacht werden können. Wer negativ getestet wird, erhält ein Covid-Zertifikat, das für 48 Stunden gültig ist. Möglich ist auch ein PCR-Test, der jedoch in Rechnung gestellt wird, wenn jemand keine Symptome aufweist. Im Gegensatz zum Schnelltest ist dieser 72 Stunden gültig.

Der FCB ist mit Blick auf den Saisonstart und dem derzeit knappen Angebot an Testmöglichkeiten mit diversen Anbietern in Kontakt getreten, wie ein Sprecher sagt. Ende Juli, also kurz vor dem ersten Meisterschaftsheimspiel, soll es soweit sein. Partner des FCB ist die Toppharm-Apotheke Dorenbach in Binningen, welche die Tests durchführt. Geplant sind verschiedene Testcontainer auf dem Parkplatz der St. Jakobshalle. Die «Basler Zeitung» schreibt in diesem Zusammenhang von einem Drive-in-Testzentrum. Davon weiss der FCB-Sprecher jedoch nichts.

Hier sagt der FCB klipp und klar Nein. Alle Personen ab 16 Jahren müssen ein solches Dokument vorweisen können. Das Zertifikat werde vor den Eingängen auf seine Gültigkeit geprüft, schreibt der FCB. Zudem wird mittels Ausweiskontrolle (ID, Pass oder Fahrausweis) geprüft, ob das Zertifikat der jeweiligen Person gehört.

Dazu müssen wohl erst Erfahrungen gesammelt werden. Da die Überprüfung des Zertifikats und des Ausweises mehr Zeit als die blosse Ticketkontrolle braucht, bittet der FCB seine Fans, möglichst früh ins Stadion zu gehen, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Das Joggeli wird zudem zwei Stunden vor Anpfiff geöffnet.

Der Klub verspricht, die Daten der Zuschauer zu keinem Zeitpunkt zu speichern und auch keine Fans beim Eintritt zu registrieren. Die Kontrolle diene lediglich dazu, zu prüfen, ob das Covid-Zertifikat gültig ist.

Beim letzten Spiel vor mehr als 1000 Zuschauern gegen Luzern mussten die Fans noch Masken tragen. Das ist in der neuen Saison nicht mehr vorgeschrieben. Patrick Straub / Keystone

Nein. Für Veranstaltungen, die ein Covid-Zertifikat voraussetzen, gilt diese Massnahme nicht. Nur bei Anlässen, die drinnen stattfinden, herrscht nach wie vor eine Maskenpflicht und die Abstandsregel. Dennoch empfehle der FCB, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten, sagt der Sprecher.

Bei diesen Spielen gelten die Regeln des Bundes und der Uefa. Die Abweichungen sind minim. So wird es etwa keinen Gästesektor geben. Zudem gelten für die Spieler strengere Testvorschriften als in der Meisterschaft. Was den Zutritt ins Stadion anbelangt, ändert sich für die Fans nichts.

Dies sei in Basel nicht angedacht, sagt der Sprecher. «Wir halten uns grundsätzlich an die Regeln der Behörden und der Swiss Football League. Für uns gibt es derzeit keinen Anlass, darüber hinauszugehen».