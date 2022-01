Fussball Corona und die Langzeitfolgen: Long Covid ist beim FC Basel noch kein Thema Die Omikron-Welle ist bisher mit milden Verläufen durch das Team gerauscht. Der Fall des Pierre-Emerick Aubameyang lässt jedoch aufhorchen. Mögliche Langzeitfolgen behalten die Mannschaftsärzte des FCB im Auge. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Fing sich das Virus im Herbst 2020 ein und hatte lange mit Müdigkeit und Form zu kämpfen: Ex-FCB-Spieler Silvan Widmer. Georgios Kefalas / Keystone

Die Meldung liess aufhorchen. Beim Afrika-Cup verpassten drei Spieler der Nationalmannschaft Gabuns die Partie gegen Ghana. Darunter der Topstar und Captain des Teams, Pierre-Emerick Aubameyang. Der 32-Jährige in Diensten von Arsenal London war Anfang Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine vom afrikanischen Kontinentalverband CAF vorgeschriebene ärztliche Untersuchung vor Rückkehr ins Turnier ergab bei Aubameyang wie auch bei seinen Teamkollegen Axel Meye (Tanger) und Mario Lemina (OGC Nizza) den Verdacht auf Herzprobleme, eine sogenannte Läsion.

Die Spieler wurden nach Hause geschickt, um vertieft untersucht werden zu können. Gabuns Nationaltrainer Patrice Neveu erklärte den Verzicht auf die Spieler als Vorsichtsmassnahme: «Wir haben uns an das Protokoll gehalten. Es ist ganz klar, dass Pierre-Emerick keine Herzprobleme hat. Es ist möglich, dass die Krankheit Spuren hinterlassen hat.»

Welche Langzeitfolgen eine Coronainfektion im Leistungssport haben kann, ist wie vieles in dieser Pandemie nicht mit Gewissheit zu sagen. Wissenschafter der Heinrich Heine Universität Düsseldorf haben in einem im August 2021 veröffentlichten Papier für den Profifussball festgestellt: Infizierte Spieler tragen noch längere Zeit nach der Erkrankung an Leistungseinbussen.

Betrachtet hat ein dreiköpfiges Forscherteam die Daten aus der Bundesliga sowie der Serie A aus der Saison 2019/20 und 20/21. Die ersten positiv getesteten Spieler waren dort Anfang März 2020 aufgetreten und bis Mai 2021 hatten sich von 1406 Profis deren 257 mit dem Coronavirus angesteckt. Statistisch gesehen also jeder Fünfte aus der Bundesliga und der Serie A.

Wie in einem Podcast des Nachrichtensenders n-tv aufgeschlüsselt wurde, zeigt die Studie, dass auch sechs Monate nach überstandener Coronainfektion die Zahl der Pässe eines Profifussballers um durchschnittlich fünf bis sieben Prozent niedriger lag als vor der Erkrankung. Die gelaufenen Kilometer und die Anzahl der abgefangenen Bälle bewegten sich ebenfalls auf einem erkennbar schlechteren Niveau und betroffene Spieler erhielten auch ein halbes Jahr später noch signifikant weniger Spielzeit.

Die Müdigkeit machte Silvan Widmer zu schaffen

Beim FC Basel hat sich im Verlauf der Pandemie eine nicht näher bekannte Zahl von Spielern (und Personen im Umfeld der ersten Mannschaft) mit den Coronavirus-Varianten angesteckt. Einer der bekannten Fälle mit langwierigen Folgen ist Silvan Widmer, der sich im Herbst 2020 ansteckte und der inzwischen nach Mainz in die Bundesliga gewechselt ist.

Widmer, so die Vermutung, fing sich Corona im Umfeld der Nationalmannschaft ein, als diese im November 2020 in Basel gegen Spanien spielte. Widmer blieb zwar symptomfrei, doch die Wochen danach waren gekennzeichnet von Folgen, die man Long Covid zurechnet. Er berichtete von anhaltender Müdigkeit, seine Formkurve zeigte nach unten und sein Einfluss als Rechtsverteidiger des FC Basel war geraume Zeit nicht mehr der wie vor der Coronainfektion.

Dem «Blick» sagte Widmer im Januar 2021: «Das kann einen Zusammenhang haben. Beim Atmen hatte ich keine Probleme, aber ich brauchte mehr Schlaf als sonst, habe mich müder gefühlt, musste mich am Mittag hinlegen, das habe ich früher nicht gebraucht.»

Dr. Jean-Daniel Neuhaus von der Rennbahnklinik Muttenz. Zvg

Natürlich ist man auch beim FC Basel sensibilisiert beim Thema Corona. Gerade wurden angesichts der Omikron-Welle das Testregime und die Vorsichtsmassnahmen wieder verschärft. Eine ganze Reihe Spieler, weder näher beziffert noch namentlich genannt, hat sich seit Jahresbeginn infiziert, in Isolation oder Quarantäne begeben. «Zum Glück waren es alles milde Verläufe», sagt Dr. Jean-Daniel Neuhaus.

Der Facharzt für Allgemeine Innere Medizin gehört seit dem Wechsel in der medizinischen Betreuung des FC Basel zu einem vierköpfigen Team aus der Rennbahnklinik in Muttenz, das sich um die Mannschaft kümmert. Um Langzeitfolgen auszuschliessen beziehungsweise im Auge zu behalten, wird nach einem Schema vorgegangen, das Swiss Olympic empfiehlt. Da die Rennbahnklinik sogenannter Medical Partner von Swiss Olympic ist, sind die Wege kurz.

Ein Check für die Spieler vor der Rückkehr auf den Platz

Wie Neuhaus erklärt, gehören zu den Parametern unter anderem körperliche Untersuchungen, Ruhe-EKG, ausführliche Anamnese und Laboruntersuchungen etwa von Herz-Enzymen sowie gegebenenfalls Röntgen-, Ultraschall- oder MRT-Bilder. Vor Rückkehr auf den Platz würden alle Spieler einem Check unterzogen, auffällige Werte, so Neuhaus, gab es bis dato nicht.

Pierre-Emerick Aubameyang Keystone

Auch Silvan Widmer ist längst wieder auf dem Damm, hat mit Mainz einen Höhenflug erlebt und dabei ein paar brillante Momente beigesteuert. Und Pierre-Emerick Aubameyang gibt Entwarnung. «Ich bin nach London zurückgekommen, um zusätzliche Untersuchungen zu absolvieren», schrieb er am Freitag auf seinem Instagram-Kanal, «ich bin glücklich, sagen zu können, dass mein Herz völlig in Ordnung ist. Ich bin komplett gesund.»

