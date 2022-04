YB-Trainer Vanetta: Kaum im Amt, schon infrage gestellt

Fussball Der neue YB-Trainer Matteo Vanetta ist erst ein paar Wochen im Amt – und schon ist er mit der Frage konfrontiert, ob er dafür gemacht ist Matteo Vanetta wird bei den Young Boys sehr geschätzt. Jetzt soll er als Interimstrainer den Schaden in Grenzen halten. Doch schon nach zwei Spielen gibt es Zweifel. Und jetzt wartet das Aufeinandertreffen mit dem FC Basel. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Harziger Start: YB-Interimstrainer Matteo Vanetta. Keystone

Draussen, auf dem Plastikrasen im Wankdorf, liegen schon die Hütchen fürs Training bereit. Im Bauch des Stadions sitzt Matteo Vanetta und muss kurz nachdenken, als man ihn fragt, wie viele seiner Spieler gerade voll mittrainieren können. «Zehn», sagt der YB-Trainer schliesslich. Der Rest: abwesend. Mit dem Nationalteam unterwegs oder verletzt.

Zehn Spieler gerade einmal. Ideal ist das nicht, zumal zuletzt der Eindruck entstanden ist, dass die Berner sich verloren haben. Und ein wenig Zeit für sich ganz gut brauchen könnten.

Drei Wochen ist es an diesem Montag gerade her, dass Matteo Vanetta zum neuen Chef bei YB ernannt worden ist. Er hat David Wagner als Cheftrainer abgelöst, vorerst bis im Sommer. Der Tessiner kam als jener Mann, der den Schaden beim Serienmeister in Grenzen halten soll. Nun, vor dem grossen Duell gegen Basel, liegen bereits Zweifel in der Luft: Kann er das? Ist er dafür gemacht?

Schlechte Resultate, seltsame Botschaften

Vanetta, der langjährige Nachwuchs- und Assistenztrainer, arbeitet zum ersten Mal als Cheftrainer im Profibetrieb. Und er hat einen harzigen Start hingelegt. Die ersten Resultate, ein mageres 2:2 beim Schlusslicht Lausanne und ein 1:2 im Heimspiel gegen den Leader Zürich, waren das eine. Das andere waren die Sätze, die von Vanetta bisher hängengeblieben sind.

Als er antrat, war eine seiner ersten Botschaften, dass Resultate und Rangliste in diesem Moment nicht die Priorität seien. Nach dem 1:2 gegen Zürich, einem Spiel, in dem YB die letzte kleine Chance auf den Titel verspielte und dabei kaum einmal gefährlich wurde, ortete Vanetta Fortschritte, die den meisten Beobachtern verborgen blieben. Er sprach in seinen ersten Tagen oft über Werte, Prinzipien, Philosophien. Zuweilen wirkte es, als ob er Zuflucht hinter diesen Worten suchte.

Matteo Vanetta, 43 Jahre alt, hat es als Fussballer zum U21-Nationalspieler und zum gestandenen Super-League-Verteidiger gebracht. Er sagt von sich, er sei ein «Arbeitsspieler» gewesen, einer, der an schwierigen Situationen gewachsen sei.

In der Super League spielte Vanetta unter anderem für den FC Aarau. Alexander Wagner

Bei den Young Boys ist die Situation gerade ziemlich schwierig. In den letzten vier Saisons wurden die Berner immer Meister, zuletzt mit 31 Punkten Vorsprung. Jetzt liegen sie 17 Punkte hinter dem FC Zürich.

Bisher war sein Platz hinter den Kulissen

Vanetta kam Anfang 2018 nach Bern, bald wurde der Nachwuchs- zum Assistenztrainer befördert. Gemeinsam ist beiden Jobs, dass man sie hinter den Kulissen ausübt. Jetzt steht der Tessiner plötzlich zuvorderst. Er sagt, seine Rolle sei nun eine andere, aber damit habe es sich auch schon. «Ich rede genau gleich mit meinen Spielern wie vorher», so der 43-Jährige. Er will «kein Diktator sein, sondern ein Teamplayer».

Hält viel von Vanetta: YB-Sportchef Christoph Spycher. Freshfocus

Bei YB halten sie grosse Stücke auf Vanetta. Sportchef Christoph Spycher beschreibt ihn als akribischen Arbeiter, der offen sei für neue Wege, stets Verbesserungen suche. Die Berner haben bewusst darauf verzichtet, nach der Entlassung von Wagner eine Figur von aussen zu holen. «Wir wollten jemanden, der die Spieler kennt, eine gute Beziehung zu ihnen hat», sagt Spycher. Die Folge davon ist, dass jetzt ein Neuling die Berner Saison retten muss. Ist Vanetta ein Experiment? Nein, dafür habe man keine Zeit, sagt Spycher.

Vanettas grosse Chance – und die Risiken dahinter

Vanetta antwortet auf die Frage, ob er das schon immer wollte, der Chef sein, mit einer längeren Pause. Sagt dann doch noch ja. Und fügt an, es sei ihm wichtig gewesen, Schritt für Schritt zu machen. Zuerst Erfahrungen zu sammeln, im Nachwuchs, als Assistenztrainer.

Neun Spiele stehen in der Super League noch an. Für YB geht es darum, zumindest den dritten Platz zu verteidigen. Für Vanetta geht es auch darum, an seiner Bewerbung für den Chefposten zu feilen. Das ist eine grosse Chance, einerseits. Wenn es gut läuft, bekommt der Tessiner vielleicht bald dauerhaft einen der besten Jobs im Schweizer Fussball.

Aber wenn es weiter so läuft wie bisher, wars das vielleicht schon mit den Cheftrainer-Ambitionen. Chance bekommen – und verspielt. Vanetta fällt dazu nur die Floskel ein, dass es im Moment keine Priorität habe, was mit seiner Person passiere. Aber vielleicht findet er ja tatsächlich gerade heraus, dass es ihm im Hintergrund besser gefällt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen