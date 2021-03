Gastro während Corona Zu spät, zu kompliziert, zu ungemütlich: Nur gut 20 Wirte machen in beiden Basel bei «Beizen für Büezer» mit Gut gemeint heisst nicht gut gemacht: Eine Umfrage der bz zeigt, dass es sich für keine Beiz rechnet, über Mittag für Handwerker und Bauarbeiter zu öffnen. Zu gering ist die Nachfrage. Ein Wirt hat bereits wieder aufgegeben. Michael Nittnaus 17.03.2021, 05.00 Uhr

Das Restaurant Loki in Laufen ist bekannt als Arbeiterbeiz. Und doch begrüsst Markus Stebler (Mitte) kaum mehr als ein halbes Dutzend Gäste pro Mittag. Dennoch will er bei «Beizen für Büezer» weitermachen. Bild: Kenneth Nars

Es war Januar. Und es war kalt. Draussen froren sich die Bauarbeiter, die Handwerker, Förster und Monteure die Finger ab. Viele hatten nicht einmal am Mittag die Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Denn die Beizen blieben zu. Eine schweizweite Petition und 50'000 Unterschriften später knickte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein: Die «Beizen für Büezer» waren geboren, die Euphorie gross. Seit rund zwei Wochen erlauben auch die beiden Basel den Restaurants auf Antrag, zwischen 11 und 14 Uhr als «Betriebskantinen für Berufstätige im Ausseneinsatz» zu öffnen. Doch die Euphorie ist schnell verflogen, wie eine Umfrage der bz zeigt.

«Es kommen mal sieben, mal acht, dann wieder nur zwei Gäste pro Tag. Vor Corona servierten wir 80 Mittagessen»,

sagt Markus Stebler. Der Wirt des Restaurants Loki in Laufen bittet Büezer seit dem 8. März mittags in seine warme Stube. Doch viele folgen der Einladung nicht. Damit ist das «Loki» sogar noch gut bedient. Ins Restaurant Weinburg in Diegten verirrten sich nie mehr als vier Arbeiter pro Mittag, wie Wirt Pascal Ammann erzählt. Die «Cantina e9» an der Basler Eulerstrasse startet heute ins Programm, hat aber nur drei Anmeldungen. Ganz düster sieht es bei der «Wystube zum Sydebändel» in Sissach sowie in Basel bei der «Vogesenstube» und bei der Burgerkette Hans im Glück in der Steinenvorstadt aus: Sie alle konnten in zwei Wochen noch keinen einzigen Gast begrüssen.

Vor jedem Mittagessen kommt der Papierkrieg

Was auffällt: In der Region Basel haben sich nur wenige Restaurants überhaupt bei den Kantonen angemeldet. Stand Dienstag standen auf den online einsehbaren Listen zehn Beizen in Basel-Stadt, 13 in Baselland, drei im Schwarzbubenland sowie eine in Kaiseraugst.

«Viele Wirte lassen die Finger davon», sagt Stebler. Und selbst jene, die teilnehmen, sind nicht zufrieden. Gründe dafür gibt es viele, wie die Beizer im Gespräch offenbaren. Grund 1: der Papierkrieg. Es dürfen nur Mitarbeitende aus dem Landwirtschaftssektor, Handwerker, Bau- und Strassenarbeiter sowie Berufstätige im Bereich Montageservice verpflegt werden. Spontane Besuche sind ausgeschlossen, jeder Gast muss von seinem Arbeitgeber schriftlich vorangemeldet werden, in Baselland ‒ ausser in Ausnahmefällen ‒ sogar schon am Freitag der Vorwoche. Die Beizen wiederum müssen Gästelisten führen, Kontakt- und Arbeitgeberdaten erheben und dies dem Kanton teils schon vorgängig melden.

«Nicht nur für uns Wirte ist es ein grosser Aufwand, viele Handwerksbetriebe haben kein Sekretariat. Da ist die Lust gering, die Mitarbeiter anzumelden», sagt Puvi Thurairajah von der «Wystube zum Sydebändel». Kamil Malgir von der «Vogesenstube» sieht das Hauptproblem in der Beschränkung der Berufsgruppen: «Wir haben gerade keine Baustellen in der Nähe, also kommt auch niemand.» Er wie auch Thurairajah würden eine Öffnung für weitere Berufe begrüssen. Schliesslich würden die Schutzmassnahmen ja weiter gelten.

Gemütlich ist anders: Nur eine Person pro Tisch erlaubt

Damit wären wir bei Grund 2: den Sitzvorschriften. Für Stebler von der «Loki» sind sie das «Killerkriterium». Zu Tisch müssen die Gäste 1,5 Meter Abstand zueinander wahren - egal, ob sie zusammen gehören oder nicht. In den meisten Beizen führt das zur simplen Regel: ein Tisch pro Gast. «Viele meiner Stammkunden verstehen das nicht und sagten deshalb ab», so Stebler. Lieber würden sie in der Kälte picknicken, dafür aber im Kreis ihrer Arbeitskollegen.

«Es macht doch keinen Sinn, wenn vier Arbeiter zusammen im Auto kommen, dann bei mir aber getrennt sitzen müssen»,

kritisiert Ammann von der «Weinburg». Zudem beschränkt diese Regel die mögliche Platzzahl pro Beiz extrem.

Die Folge ‒ und Grund 3: Finanziell lohnt sich «Beizen für Büezer» für niemanden. «Es rechnet sich schlicht nicht», sagt Ammann und zieht die Konsequenzen daraus: «Ich habe wieder dicht gemacht.» Die «Weinburg» steigt per sofort aus dem Programm aus. Persönlich rechnet Ammann erst mit einer Wiedereröffnung im Mai. An grössere Lockerungen ab dem 22. März glaubt er nicht. Anders als das Diegter Restaurant wollen die anderen angefragten Wirte vorerst weitermachen. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass diese Betriebe allesamt Take-away anbieten, meist auch Lieferservice. «Das Büezer-Angebot können wir da parallel laufen lassen», sagt Nicole Ueltschi vom «Hans im Glück».

Nur Idealismus treibt viele Wirte weiter

Stebler bringt noch ein anderes Argument: «Als Wirt braucht es eine gute Portion Idealismus. Die «Loki» ist eine typische Arbeiterbeiz, 80 Prozent unserer Stammgäste sind Handwerker. Da wollen wir ein Zeichen setzen.»

Es gibt übrigens noch einen vierten Grund, weshalb «Beizen für Büezer» so schlecht läuft, wie alle Befragten betonen: Im März ist es immer noch kalt. Aber im Januar war es kälter.