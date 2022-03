Gastrobetriebe Vom Klara und der Markthalle in die Passerelle: Bald gibt's Empanadas und Pitas am Bahnhof SBB Ab Mai 2022 ziehen zwei neue Gastrobetriebe in die Passerelle am Bahnhof SBB ein. Servieren werden sie internationalen Streetfood aus Argentinien und Israel. Lea Meister 22.03.2022, 10.19 Uhr

Eine kleine Auswahl an Köstlichkeiten aus der Yoya Pita Bar. zvg

Zwischen Anfang und Mitte Mai ziehen zwei neue Gastrounternehmen in die Passerelle, wie die SBB am Dienstag in einer Medienmitteilung mitteilte. Bei beiden handelt es sich um regionale Unternehmen, die in Basel bereits einen gewissen Namen haben.