Gastronomie Alles neu auf dem Oberdeck: Der junge Basler Gastronom Cyrill Lang wirkt jetzt auf dem «Nordstern» Nach nur neun Monaten hat das 34-jährige Gastrotalent das Basler Volkshaus nämlich schon wieder verlassen. Lang betreibt neu die Gastronomie des Nordstern-Clubs und baut mit alten Wegbegleitern die Bar Conto am Voltaplatz um. Wiedereröffnung ist im Herbst. Rahel Koerfgen 26.05.2021, 05.00 Uhr

Cyrill Lang wirkt nach Engagements bei der Rhyschänzli-Gruppe und dem Basler Volkshaus neu auf dem Oberdeck des Partyschiffs Nordstern - unter anderem.

Kenneth Nars

Das war ein kurzes Gastspiel: Nach nur neun Monaten hat Cyrill Lang die Gastroleitung im Basler Volkshaus überraschend wieder abgegeben. Dies haben Recherchen dieser Zeitung ergeben. Der 34-jährige Gastronom aus Riehen hat sich selbständig gemacht. Einerseits tritt er nun als Teilhaber und Geschäftsführer der Volta Gastro GmbH auf, wie im Handelsregister zu lesen ist, andererseits hat er vor wenigen Tagen die Sandbank GmbH gegründet – zusammen mit alten Bekannten.

Cyrill Lang als er noch Co-Geschäftsführer der Rhyschänzli-Gruppe war.

Roland Schmid

Im August 2020 war Lang angetreten, um als Gastgeber in der Brasserie, der Bar und dem Biergarten des Volkshauses mit neuen kulinarischen Konzepten für frischen Wind zu sorgen. Lang, ehemaliger Co-Geschäftsführer und einstiges Aushängeschild der Rhyschänzli-Gruppe, sprudelte damals gegenüber der bz nur so über vor Ideen und schwärmte davon, dass er nun auch in der Hotellerie Erfahrung sammeln könne.

Was also ist passiert? Auf Anfrage der bz betont Lang, dass er das Volkshaus-Projekt nach wie vor als «sehr spannend» erachte, besonders die Kombination von Gastronomie und Grossevents:

«Ich habe mich von den Verantwortlichen im Guten getrennt, und es ist nicht auszuschliessen, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten. Ich bin immer noch als Botschafter des Volkshauses mit an Bord.»

Er habe während der langen Corona-Durststrecke, als sowohl Hotel als auch Gastronomie im Volkshaus geschlossen bleiben mussten, sehr gelitten. Zwar habe er sich strategischen Arbeiten gewidmet, aber «meine Stärken liegen klar im Operativen, ich konnte mein Können nicht ausleben,» konstatiert Lang. In dieser Zeit, in der alles brachlag, wurde sein Wunsch nach etwas Eigenem, die Sehnsucht nach freiem unternehmerischen Gestalten immer grösser. Und dann bot sich ihm die Chance zur Selbstständigkeit.

Die Bistrobar Conto am Voltaplatz erhält «Facelift»

Mit zwei alten Weggefährten, namentlich Agron Isaku, Inhaber des Nordsterns auf dem Schiff im Basler Hafen, und dem Gastronomen Benjamin Eulau, macht Lang nun gemeinsame Sache: Alle drei nehmen Einsitz in die Volta Gastro GmbH und die Sandbank GmbH. Mit ersterer wollen sie der Bistrobar Conto 4056 am Voltaplatz einen neuen Anstrich verleihen und diese im Herbst wieder eröffnen.

Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln; Lang und Isaku sind die ehemaligen Betreiber der Bar. Andererseits haben sie im April mit der Sandbank GmbH auf dem Oberdeck des Schiffs ein neues, heterogeneres Gastrokonzept unter dem Namen Deck57 eingeführt. Als Partner im Foodbereich treten hier Fabio Elia (Kornhaus) und Sonja Hechler (Krone Weil) auf. Mit diesem Unternehmen schweben Lang Dienstleistungen sowohl im Gastro- als auch im Eventbereich vor – über das Schiff hinaus.