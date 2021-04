Gastronomie Basler Regierung macht wegen Corona eine Ausnahme: Beizen erhalten mehr Platz im Freien Bis der Restaurationsbetrieb in Innenräumen wieder möglich ist, sollen Basler Gastronominnen und Gastronomen draussen mehr Freiraum zum Rausstuhlen erhalten. Dies hat die Regierung vorübergehend erlaubt, wie sie am Dienstag mitteilte. Rahel Koerfgen 13.04.2021, 18.35 Uhr

Gastrobetriebe können auch in diesem Jahr den Platz vor ihrem Lokal mehr ausnutzen als gewöhnlich. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Noch sind die Restaurants in der ganzen Schweiz geschlossen, aber die Hoffnung besteht, dass bald die Terrassen und damit alle Aussenbereiche öffnen dürfen. Im Hinblick darauf teilte die Basler Regierung am Dienstag mit, dass sie vorübergehend «eine weitergehende Ausdehnung bestehender Aussenbestuhlung» ermögliche. Das heisst, Basler Beizer können wie bereits im vergangenen Jahr über den gewohnten Perimeter hinaus auftischen und somit mehr Gäste draussen begrüssen. Also auch Trottoirs und Plätze in Beschlag nehmen, sofern Passanten noch durchkommen. Nicht erlaubt sind derweil Bewirtungen auf der gegenüberliegenden Strassenseite, auf Grünflächen sowie in Zelten.