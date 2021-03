Gastronomie Buvetten am Rhein zu vergeben: Diese gestandenen Player dürften sich für die Pacht bewerben – und sie haben gute Chancen Sowohl Dreirosen- als auch Oetlinger-Buvette hat der Kanton neu ausgeschrieben, im Frühjahr 2022 findet der Wechsel statt. Gut möglich, dass eine oder einer von diesen Gastronomen zupackt. Rahel Koerfgen 12.03.2021, 05.00 Uhr

Wenn das Wetter mitspielt, lässt sich mit einer Buvette – hier die «Dreirosen» – gut Geld verdienen. Ferienstimmung inklusive.

Bild: Bz

Man braucht kein Experte in Wirtschaftswissenschaften zu sein, um zu verstehen: Mit der Pacht einer Buvette am Kleinbasler Rheinbord lässt sich ordentlich Geld verdienen. Wenn im Frühling und Sommer das Wetter mitmacht, geht an der beliebten Meile die Post ab. Junge, Alte, Mütter, Grossväter, Verliebte, Singles, Wasserratten, Partypeople: Alles versammelt sich am Bach. In Pandemiezeiten umso mehr.

Entsprechend bilden sich vor den Buvette-Containern nicht selten lange Schlangen. Die Rhyschänzli-Buvette bei der Kaserne ist die «Cash Cow», der Goldesel der Basler Gastrogruppe, das ist längst kein Geheimnis mehr. Und nun wurden zwei Buvetten am Kleinbasler Rheinbord, die «Dreirosen» und die «Oetlinger» vom Kanton nach zehn Jahren neu ausgeschrieben – wir berichteten. Noch bis 16. April können interessierte Wirtinnen und Wirte, Gemeinschaften oder Einzelpersonen ein Konzept einreichen, um eine Buvette ab Frühjahr 2022 zu übernehmen.

Der eine oder andere bekannte Name wird auftauchen

Das Tiefbauamt geht von bis zu zwanzig Bewerbungen pro Buvette aus. Zu ihnen gehört Lenard Schroeder, der Sohn von Robert Schroeder, dem Mitbetreiber des Restaurants Schmaler Wurf. Der Junggastronom betont: «Meine Bewerbung für die Oetlinger-Buvette bedeutet keine Expansion des Schmalen Wurfs, es ist ein unabhängiges Projekt.» Schroeder will den Fokus auf Regionales legen:

«Bei diesem heterogenen Publikum muss das Angebot vielseitig sein. Das Rad neu erfinden sollte man mit einer Buvette aber auch nicht. Ich denke, es geht darum, Bewährtes weiter zu entwickeln.»

Schroeder wird sich in illustrer Gesellschaft wiederfinden. Weil die Buvetten mittlerweile als krisenresistent gelten, dürfte unter den Bewerbungen der eine oder andere bekannte Name auftauchen. Die bz hat eine Vielzahl von gestandenen Gastronomen kontaktiert und gefragt, ob sie sich auch bewerben. Nur wenige sagten klar «Nein», dazu gehören Alexandre Kaden, der die Restaurants Safran Zunft, Rhin Bleu, Brauerei und das Bistro im Kunstmuseum betreibt, die Gebrüder Frick vom Restaurant Löwenzorn sowie das Pizza-Unternehmen Vito. Alle geben an, dass sie auf die bestehenden Projekte fokussieren wollen.

Und die anderen? Die zieren sich, wollen die Karten nicht offen auf den Tisch legen. Es geht um viel, um hübsche Gewinne und um Präsenz an einem der prominentesten Orte Basels. Wir stellen fünf Gastronomen vor, bei denen die Chancen gut stehen, dass sie sich bewerben. Und bei denen es begrüssenswert wäre, wenn sie ihr Schaffen ans Rheinbord ausweiten. Dorthin, wo die Musik spielt.

Ricardo und Sandro Scarpellino: «Sehr interessiert.»

Sandro (links) und Ricardo Scarpellino von «I favoriti». Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Brüder haben sich in kürzester Zeit in der Basler Gastroszene einen Namen gemacht: Das Restaurant I favoriti im Modehaus Grieder überzeugt mit raffinierten italienischen Gerichten in hippem Ambiente. Vergangenen Sommer eröffneten Ricardo und Sandro dann das kultige Café an der Falknerstrasse neu und entwickelten 2019 das Foodkonzept der Sommerbar Fähribödeli. Eine italienisch angehauchte Buvette als Fortsetzung wäre nur logisch. «Ja, wir sind sehr interessiert und prüfen eine Bewerbung», sagt Ricardo. Das Potenzial am Rheinbord sei riesig. Sicher ist: Die Scarpellinos würden eine ordentliche Portion coolen Lifestyle an den Rhein bringen.

Raphael Wyniger: «Wir haben die Ausschreibung zur Kenntnis genommen.»

Raphael Wyniger vom Gast- und Kulturhaus Teufelhof.

Bild: Martin Toengi

Er gilt als risikoavers, überhaupt als sehr zurückhaltend – wenn ihn ein Projekt aber überzeugt, greift er blitzschnell zu: Raphael Wyniger, Patron des Teufelhofs, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Gastro-Player in Basel entwickelt. Gut möglich, dass eine Buvette im Stil seiner Kaffee-Bar 1777 funktioniert. Wyniger sagt nur: «Wir haben die Ausschreibung zur Kenntnis genommen und prüfen nun, ob wir uns bewerben.» Wenn er nicht von Anfang an «Nein» sagt, ist davon auszugehen, dass er das tun wird. Er weiss eine Vielzahl von jungen und kreativen Köpfen in seiner Gruppe, die den grössten Plausch an einer Buvette hätten.

Roger Greiner: «Es würde mich schon reizen.»

Roger Greiner und sein Insektenburger.

Bild: Martin Toengi

Kaum ein aussergewöhnliches Gastroprojekt, bei dem er nicht mitmischt: Roger Greiner ist ein kreativer, erfahrener Kopf, der gerne was riskiert. Er brachte als erster Schweizer Gastronom Insekten auf den Teller, baute auf dem Bollwerk aus dem Nichts eine Buvette auf, eröffnete eine Pop-up-Beiz auf dem Schiff Rhystärn – und so weiter. Seit 2019 betreibt er die Sommerbar Fähribödeli unter der Pfalz. Dies sei mit ein Grund, warum er es sich mit einer Bewerbung noch überlege: «Aber es würde mich schon reizen.» Am liebsten würde er mit einem Partner zusammenspannen. Vielleicht liesse sich da jemand finden, er habe ja noch ein wenig Zeit.

Cécile Grieder: «Ich überlege es mir.»

Cécile Grieder, damals im August 2019 kurz nach dem Brand in der Rheingasse.

Bild: Nicole Nars-Zimmer

Diese Frau steht für Pioniergeist, eine ordentliche Portion Mut und ein gutes Gespür für das Zeitgeschehen: Cécile Grieder hat mit der Grenzwert-Bar die Rheingasse zu ihrem Status als Ausgangsmeile verholfen. Aber Grieder kann nicht nur Party, sondern auch Kulinarik: Mit dem «Roten Bären» hat sie 14 «Gault-Millau»-Punkte ins Basler Rotlichtviertel geholt. Nach dem Brand an der Rheingasse im August 2019 zügelte sie mit dem «Grenzi» temporär an die Ochsengasse und schaffte so im Nu einen neuen Hotspot im Basler Ausgangshimmel. Eigentlich habe sie nie im Sinne gehabt, eine Buvette zu betreiben, sagt Grieder. «Aber jetzt überlege ich es mir.».

Nikhil Bigler: «Vielleicht. Wenn ich ein Team zusammen bekomme.»

Nikhil Bigler vom «Schall und Rauch». Bild: Kenneth Nars

Blutjung war er, als er in der Cargo-Bar anfing und sie schliesslich als Geschäftsführer zu einem Fixpunkt in der Basler Barszene machte. Seit zwei Jahren hat Nikhil Bigler sein eigenes «Baby», die Bar Schall und Rauch an der Rheingasse, die immer wieder mit ihrem Programm und kulinarischen Specials auf sich aufmerksam macht. Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, haben Bigler und seine Partner die Bar während des zweiten Lockdowns zu einem Take-away-Kiosk mit Drinks und Häppchen umfunktioniert. Gut möglich, dass Bigler nun Blut geleckt hat. «Wenn ich ein Team zusammen bekomme, überlege ich es mir. Vielleicht.»