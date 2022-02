Sukhothai: Basler Thai-Pionier hat zugemacht

Gastronomie Das traurige Ende des Thai-Pioniers im Bachlettenquartier Nach Unstimmigkeiten mit dem Vermieter hat mit dem Restaurant Sukhothai das erste und älteste Lokal mit thailändischen Spezialitäten in Basel geschlossen. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Das Restaurant Sukhothai ist geschlossen. Kenneth Nars / BLZ

Die Vorsilbe des Namens «Sukhothai» – «suk» bedeutet «Glück» – als Gemütszustand. Und als «thai» wird das thailändische Volk und Land bezeichnet. So steht es auf der Website des Restaurants. Glücksgefühle gibt es an der Bachlettenstrasse 19 aber nicht mehr. Kürzlich hat die Familie Wyss, die das Lokal 2017 von Vena und Patrick Egloff übernommen hatte, die Türen endgültig geschlossen. Damit verschwindet im Gastrobasel ein bedeutender Name. Das «Sukhothai» hat als Thai-Pionier den Weg für weitere thailändische Restaurants mitbereitet und so die asiatische Küche in der Stadt weiter vorangetrieben.

Die Gründe für die Geschäftsaufgabe seien vielfältig, erklärt Wirt Chris Wyss. Die zwei Jahre Pandemie hätten Spuren hinterlassen und auch die Aussichten seien wenig vielversprechend. «Wir mögen nicht mehr», sagt Wyss spürbar müde. Müde auch von Unstimmigkeiten mit dem Vermieter über ein mögliches Entgegenkommen beim Mietzins aufgrund fehlender Einnahmen.

Das junge Wirtepaar schliesst nicht aus, dass es irgendwann an einem anderen Standort wieder ein «Sukhothai» oder ein anderes Restaurant eröffnen wird. Die Arbeit als Gastropaar fordere aber auch seinen Tribut. «Nun wollen wir erstmal durchatmen und schauen, wie es weitergeht», so Chris Wyss.

Glück oder Pech mit dem Vermieter

Gemäss Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt, gab es solche Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter während der Pandemie immer wieder. «Es ist ein Stückweit Glück oder Pech, wie sehr einem der Vermieter entgegenkommt.» Das komme unter anderem auf die Beziehung zwischen den Parteien an und wie stark der Vermieter künftig auf die jeweiligen Wirtinnen und Wirte setzt. Gemäss Ebneter sei es in den zwei Jahren mit grossen Verwaltungen schwieriger gewesen. Die Umstände während der Pandemie wurden für das «Sukhothai» möglicherweise zusätzlich erschwert, weil das Restaurant über keinen grosszügigen Aussenbereich verfügt.

Anfang der 1990er-Jahre waren thailändische Köstlichkeiten in Basel eine Rarität. Heute sei die thailändische Küche einem grossen Teil der Bevölkerung vertraut, betont Maurus Ebneter. Aktuell gebe es in der Region Basel mindestens zwei Dutzend thailändische Gastrobetriebe. «Generell hat die asiatische Küche in den vergangenen 20 Jahren einen regelrechten Siegeszug angetreten», erklärt Ebneter. Das gelte vor allem für Lokale im tiefen und mittleren Preissegment. Im Unterschied zu den 1960er-Jahren, als in der Schweiz viele chinesische Restaurants eröffneten, seien heute die entsprechenden Zutaten sehr gut erhältlich. Ob die wachsende Konkurrenz dem Restaurant Sukhothai den Rang abgelaufen hat, könne er im Einzelfall nicht sagen. Es bestehe aber immer ein Wechselspiel zwischen mehr Angebot und mehr Nachfrage, meint der Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt. Das heisst: Mit einem Angebot, gerade wenn es dies zum ersten Mal gibt, entsteht auch eine Nachfrage und umgekehrt.

Wie McDonalds und Burger King

Das 1991 von Yuen Padglom gegründete Restaurant Sukhothai hat in der Stadt rasch Bekanntheit erlangt. Zuvor hiess die Beiz Bachlettenstübli. 1889 hiess das Haus noch Lindenhof, wie der Basler Gastro-Historiker Mario Nanni nach einer kurzen Recherche in Erfahrung bringt. Er glaubt, dass in Basel das Wachstum der asiatischen Gastronomie mittlerweile gestoppt ist und ein Niveau erreicht wurde, das nicht mehr gross gesteigert werden kann. Die Verbreitung der asiatischen Küche sei heute aber stark. «Die asiatische Küche gehört heute zu Basel wie McDonalds und Burger King.» Es werde aber nie so viele asiatische wie italienische Restaurants geben, glaubt Nanni. Dafür sei für Schweizer die asiatische Küche doch noch zu exotisch, auch wenn sie heute für viele nicht mehr als extravagant gilt. Für Nanni ist klar: «Pizza und Teigwaren mag eigentlich jeder. Bei der asiatischen Küche ist das wohl schon weniger Fall.»

