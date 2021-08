Viele Reservationen in Basler Gartenbeizen

Gastronomie Der Sommer kommt - die Gartenbeizen und Terrassen in der Region Basel sind bald zum Bersten voll Diese Woche kommt die heisse Jahreszeit zurück in unsere Gefilde. Die Sehnsucht nach lauen Sommerabenden war schon lange nicht mehr so gross. Restaurants mit Garten oder Terrasse rüsten sich für einen grossen Ansturm; bereits sind viele Reservationsbücher prall gefüllt. Rahel Empl 09.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist angerichtet: Die «Sandoase» auf der Terrasse des Dreiländerecks rüstet sich für den grossen Ansturm in den kommenden Sommertagen. Nicole Nars-Zimmer

Nach Wochen des regenreichen Trübsals ist sie gekommen, um für eine Weile in der Region Basel zu bleiben, die Sonne. Entsprechend klettern die Temperaturen die kommenden Tage hoch; am Freitag soll es bis zu 32 Grad heiss werden. Da liegt der Gang in die liebste Gartenbeiz nahe, um bei gutem Essen einen lauen Sommerabend zu geniessen. Wann war das schon das letzte Mal möglich?

Allerdings muss sich sputen, wer diese Woche noch einen Tisch ergattern möchte. Eine Umfrage der bz bei Beizen, Restaurants und Bars mit schönem Aussenbereich hat ergeben, dass viele Reservationsbücher die kommenden Tage bereits ordentlich gefüllt sind, etwa im Restaurant Rhin Bleu im Rheinbadhaus Breite, im Garten des Volkshaus Basel, auf der Terrasse des «Ufer7» bei der Mittleren Brücke oder auch im Restaurant Heyer in Biel-Benken. Sie alle empfehlen zu reservieren, je näher zum Wochenende hin, desto besser gebucht. «Dies auch, weil wir aufgrund unserer Covid-Schutzkonzepte nach wie vor weniger Plätze anbieten können», sagt etwa Raphael Wyniger von der Wyniger-Gruppe, die neben den Restaurants im Gasthaus Teufelhof auch das «Ufer7» und die «Taverne Johann» betreibt.

Jeder Tisch pro Tag mindestens drei Mal besetzt

Im Falle des Bohrerhofs in Allschwil geht diese Woche im Garten praktisch nichts mehr – bei 120 verfügbaren Plätzen: «Wir sind bis auf ganz wenige Tische ausgebucht», heisst es dort auf Anfrage. Besonders am Freitag, Samstag und Sonntag werde es eng, «dann ist jeder Tisch im Garten mindestens drei Mal besetzt – pro Tag». Sprich: Wer hier nicht reserviert, hat keine Chance.

Spontane sind mit dem Besuch einer Buvette besser bedient, etwa beim «Piccolo Cibo», dem neuen Betrieb im St. Alban. Laut Geschäftsführer Francesco Di Grazio sei eine Tischreservation in diesem Jahr noch nicht möglich. «Wir gehen nun davon aus, dass es in den nächsten Tagen gut laufen wird. Schade, das wir in unserem ersten Jahr bis dato so ein Wetterpech hatten.» Tragisch sei dies allerdings nicht, da man im ersten Jahr in erster Linie Erfahrungswerte sammle. Und:

«Finanziell gesehen ist der verregnete Sommer für uns verkraftbar: Wenn wir geschlossen haben, fehlt zwar Umsatz, aber es fallen auch weniger Kosten an.»

Die Buvette Piccolo Cibo beschäftigt hauptsächlich Personal auf Abruf. So auch die Situation in der «Sandoase», der Strandbar auf der Terrasse des Dreiländerecks: «Wir werden auf einen grossen Anteil unseres Mitarbeiterpools zurückgreifen in diesen Tagen», sagt Geschäftsleiter Urs Pizovil. Das Personal auf Abruf sei glücklich darüber, dass das Wetter endlich mitspiele und man zum Einsatz komme. «Wir mussten echt lange auf diese Hitzeperiode warten, was war das traurig», so Pizovil weiter.

Nun rechnet er mit einem grossen Ansturm, und der Weg zum Dreiländereck sollte auch nicht vergebens sein: «400 Personen haben hier problemlos Platz.» Reservationen seien indes nur für Gruppen ab 20 Personen möglich. Man habe sich bewusst zu dieser Gangart entschieden, damit auch Spontane eine Chance hätten. «Deshalb gilt: Dr Schnäller isch dr Gschwinder.»