Gastronomie Die Erfüllung eines Traums: Salz und Pfeffer statt Gigabytes Der Werber Tom Wiederkehr eröffnet am Aeschenplatz demnächst sein erstes Restaurant. Peter de Marchi Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Tom Wiederkehr auf der Baustelle der «Station». Bild: Kenneth Nars

Die Weichen hin zur Gastronomie müssen bei Tom Wiederkehr schon in seiner Jugend gestellt worden sein. «An den Wochenenden habe ich immer mit meinem Vater zusammen für die ganze Familie gekocht,» erinnert er sich. Da stand auch mal eine Tessiner Kuttelsuppe auf dem Speiseplan, der Spätzliteig wurde von Hand vom Brett geschabt, die Leber vom Poulet hat er sich in heisser Butter angebraten. In der Schule habe er als einziger Bub Hauswirtschaft belegt, vom Glätten sei er dispensiert worden, er habe dafür die schweren Töpfe und Pfannen geschrubbt. Der Weg zur eigenen Beiz war zwar lang – aber doch stetig. Es dauerte Jahrzehnte, bis Wiederkehr die Gigabytes seiner Festplatten endgültig durch Salz und Pfeffer ersetzt hat.

Von 6 auf 300 Mitarbeitende innert weniger Jahre

Tom Wiederkehr, Jahrgang 1966, wächst in Riehen auf und lässt sich nach der Matura zum Wirtschaftsinformatiker ausbilden. 1986 tritt er seine erste Stelle an, bei Feldschlösschen, zuerst als Programmierer, später als Projektleiter. Nach zehn Jahren wechselt er zum IT-Dienstleister Polydata, wo er die Abteilung Outsourcing leitet, zuerst mit sechs, nach sechs Jahren bereits mit 300 Mitarbeitenden. Er will eine Marketing- und Vertriebsabteilung aufbauen, sucht eine Werbeagentur und findet BUM. 2000 platzt die Dotcom-Blase, Polydata legt das Projekt auf Eis, Wiederkehr verlässt die Firma, macht sich selbstständig und steigt drei Jahre später als Partner in die Werbeagentur ein.

Die Gastronomie aber lässt ihn nicht los. Er startet einen Foodblog, nennt ihn «Piattoforte», lästert über faule Gäste und langweilige Wirte, erweckt den englischen Black Pudding wieder zum Leben, zeigt die perfekte Aioli, singt das Loblied auf selbstgemachte Pasta oder das Schmählied auf eintönigen Primitivo. «Ich wollte einfach über gutes Essen reden,» erzählt Wiederkehr. Deshalb sagt er auch dem Strassenmagazin «Surprise» zu, jeden Monat eine Genusskolumne zu schreiben. Wiederkehr schreibt auch über Beizen in «Basel geht aus» und «Zürich geht aus». Zudem beginnt er Gastrokonzepte zu entwickeln.

Zusammen mit Christoph Lehmann vom «Viertelkreis» stellt er das «Tellplatz 3» auf die Beine. Ausgesuchte Schweizer Produkte sollen dort serviert und verkauft werden, Würste, Käse, Weine, Schnäpse. Zusammen mit Christine Krieg und Janis Wicki, beides ehemalige «Viertelkreis»-Mitarbeitende, haucht er dem «Predigerhof» neues Leben ein. Alte Rezepte sollen wieder auf die Speisekarte kommen, Haxen, Ochsenschwanz, Züngli, Kalbskopf. «From nose to tail», wie es Neudeutsch heisst. Mit der Konditorin Wencke Schmid als Geschäftsführerin baut er das «Smörrebröd» in der Aeschenvorstadt auf. «Ich war begeistert von der dänischen Idee, ein dünnes Stück Schwarzbrot mit den leckersten Dingen zu belegen. Nicht wie bei uns, wo zwischen zwei dicke Tranchen Brot eine dünne Scheibe Schinken geklemmt wird.» In Luzern berät er die Bar Centrale, «ein Hot Spot für alle Fans des italienischen Lifestyles». Zusammen mit der Sängerin Rosetta Lopardo bewirtet er Gäste an einem langen Tisch; er kocht, sie singt die Lieder ihrer alten Heimat.

Am Morgen Gipfeli, am Mittag Bowls

Vor eineinhalb Jahren hat Wiederkehr gekündigt bei der Agentur. Er will nicht mehr nur Konzepte schreiben, er übernimmt nun ein eigenes Restaurant. In der ehemaligen Schalterhalle der Bank Cler am Aeschenplatz laufen die Umbauarbeiten, einen Teil wird er als Gastrofläche bewirtschaften. «Die Station» wird das Restaurant heissen und soll «Ausgangsort für kulinarische Entdeckungen werden». Am Morgen Kaffee und Gipfeli; am Mittag Bowls, mal skandinavisch, mal libanesisch; abends zum Apéro Wurst- und Käseplättchen, für den grösseren Hunger gibts frische Pasta. Wiederkehr setzt alles auf diese Karte, hat das Lokal im Rohbau gemietet, muss vom Innenausbau bis zum Wareneinkauf alles selber bezahlen. Er steckt sein Pensionskassengeld ins Projekt. «Eigentlich ein Wahnsinn in diesen unsicheren Coronazeiten.» Aber er hat sich seinen Traum erfüllt. Und wenns nicht klappt? «Dann werde ich wohl Surprise verkaufen.»