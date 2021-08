Gastronomie Genusswoche Basel muss wegen «unglücklicher Überschneidung» mit der Art Basel Absagen hinnehmen Die Anmeldungen am kulinarischen Festival in Basel, das vom 16. bis 26. September stattfindet, würden sich aber im Grossen und Ganzen im Rahmen von vergangenen Ausgaben bewegen, sagt Projektleiter Daniel Nussbaumer zur bz. Trotzdem wurde die Gebühr für Mitwirkende heruntergesetzt - und die Anmeldefrist aufgehoben. Rahel Empl 04.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Genusswoche im Jahr 2019 auf dem Basler Marktplatz. Zvg

Monatelang war tote Hose in der Stadt. Gleich reihenweise fielen Events in Basel den pandemiebedingten Restriktionen zum Opfer. Nun aber steht der September in den Startlöchern, und dieser Monat verspricht eine veritable Fülle an Veranstaltungen, die zur selben Zeit über die Bühne gehen: so etwa das Musikfestival Floss (1. bis 18.September), die Kunstmesse Art Basel (24. bis 26.September) sowie die Basler Genusswoche (16. bis 26.September), die den Fokus auf kulinarische Highlights in ganz Basel legt.

Was für Besuchende endlich ein wenig Action bedeutet, kann für Organisatoren einen gewissen Frust mit sich bringen. So konstatiert Daniel Nussbaumer, Projektleiter der Genusswoche:

«Einige Betriebe im Gastrobereich mussten uns dieses Jahr wegen der ausserordentlichen und unglücklichen Überschneidung mit der Art Basel leider absagen.»

Ausweichen hätte man nicht können, «die Kunstmesse hat relativ kurzfristig verschoben, da waren wir bereits in der Planung».

Es scheint fast so, dass die Genusswoche in der dritten Ausgabe um Anbieter und Aussteller ringt. So wurde der Preis des Basis-Packages vor wenigen Wochen von 200 auf 100 Franken halbiert, und obwohl die Anmeldefrist vom 15. Juli längst verstrichen ist, können sich Betriebe immer noch anmelden, um am Festival dabei zu sein.

Finanzielle Belastung reduzieren

Die nachträglich durchgeführte Preisreduktion ist aber kein Lockvogelangebot und deshalb nicht etwa fehlenden Anmeldungen geschuldet. Nussbaumer: «Sie bewegen sich im Grossen und Ganzen im Rahmen der vergangenen Ausgaben, wir zählen wieder mehr als 100 Angebote in diesem Jahr.» Vielmehr sei es der Arbeitsgruppe der Genusswoche ein Anliegen, die finanzielle Belastung für die Teilnehmer so gering wie möglich zu halten.

Hier würden alle Sponsoren mithelfen, dass dies überhaupt möglich sei. Auch dieses Jahr habe man nebst den bestehenden neue Partner für die Genusswoche gewinnen können, etwa die Bäcker-Confiseure Region Basel oder das Zentrum Ebenrain.

Bezüglich der flexiblen Anmeldefrist hält Nussbaumer fest, dass man sich tatsächlich auch noch kurz vorher anmelden könne. Für Printmedien und Magazine habe man einfach eine Anmeldefrist gesetzt, «und natürlich empfehlen wir, sich möglichst früh anzumelden, damit man von allen Kommunikationsmitteln profitiert».

Das Programm der Genusswoche wird laut Daniel Nussbaumer in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Zu den Highlights gehörten eine «Slow Food»-Wanderung zu lokalen Produzenten und Workshops zu Themen wie Fermentierung.