Gastronomie «Spitzenstandorte»: Beizer schielen neidisch auf die Basler Glaceverkäufer Nicht selten seit Jahrzehnten und Generationen verkaufen die immer selben Betreiber Marroni und Glace in der Stadt. Etwa am Marktplatz, in der Freien Strasse oder an der Schifflände – an gut frequentierten Orten mit entsprechend grossem Umsatzpotenzial. Das ruft andere Beizer auf den Plan. Rahel Koerfgen 19.04.2021, 05.00 Uhr

Im Sommer gibt's eine erfrischende Glace vom Stand vor der Hauptpost. Und die schmecken nicht nur den Jungen. Das Geschäft läuft gut.

Martin Toengi (Archivbild)

Es ist ein weiterer Lichtblick mitten in der Coronamisere: Die Basler Gastronomie bekommt mehr Platz, wenn sie am Montag ihre Aussenbereiche wieder öffnen darf. Bedeutend mehr Platz sogar.

Vergangene Woche teilte die Regierung mit, dass vorübergehend eine weitere Ausdehnung bestehender Aussenbestuhlung in Basel ermöglicht werde. Die Gastronomen können auf Allmend also über ihren gewohnten Perimeter hinaus auftischen – wie das bereits im vergangenen Sommer geschehen ist. Und das ist ohne Bewilligung möglich. Ausdehnungen auf Fahrbahnen und Strassen ohne Trottoir seien indes vorgängig der Allmendverwaltung zu melden, so die Regierung weiter.

Mannigfaltige Gründe

Die einen Gastronomen freut das, die anderen weniger. Nämlich jene, die trotz dieser neuen grosszügigen Bestimmungen keine Möglichkeit haben, sich auszudehnen. Weil sich das Restaurant etwa an einer befahrenen Strasse befindet. Weil es an ein Privatareal grenzt. Oder schlicht, weil es sich an einer ungünstigen Lage befindet und ein erweitertes Rausstuhlen sich nicht lohnt – die Gründe sind mannigfaltig.

Die kulante Haltung der Regierung weckt unter solchen Gastronomen nun Begehrlichkeiten. Oder zumindest die Hoffnung, dass noch mehr möglich ist. Ein betroffener Beizer, der seinen Namen nicht nennen möchte, erklärt seine Situation: «Mein Lokal befindet sich nicht weit vom Rhein entfernt. Im Sommer aber wird sich alles am Rheinbord versammeln und kaum jemand bei mir verweilen, weil ich keine Sonnenplätze habe und keine Sicht auf den Bach. Deshalb lohnt sich für mich die Anschaffung von mehr Tischen und Stühlen nicht.»

Vielmehr träume er von einem Verkaufsstand am Rheinbord, ähnlich wie die allseits bekannten Marroni- respektive Glacestände. Damit könne man gut Geld verdienen und zudem noch Werbung für das eigene Lokal und dessen Angebot machen, so der Gastronom weiter:

«Ich wünschte mir, Take-away-Stände auf Allmend wären in der Coronazeit ohne langwierige Bewilligungsverfahren möglich.»

Ausserdem würde es ihn interessieren, wer die Standorte der Glace- und Marronistände definiere und vor allem, wie die Vergabe an die jeweiligen Betreiber ablaufe. «Verstehen Sie mich nicht falsch: Diese Wägeli gehören in meinen Augen zum Stadtbild und ich gönne den Betreibern ihr Geschäft. Aber in Zeiten wie diesen schürt das unter Gastronomen natürlich auch Neid, weil das Spitzenstandorte wären für ein Take-away-Angebot.»

Tiefbauamt führt eine Warteliste

Tatsächlich sind diese Verkaufsstände nicht aus dem Stadtbild wegzudenken. Im Winter sind es Marroni, die Hände und Magen wärmen und deren Duft durch die Freien Strasse und über den Marktplatz weht, im Sommer ist der Schritt zur erfrischenden Glace niemals weit, wenn man sich in der Innenstadt bewegt: Verkauft wird an insgesamt 26 hochfrequentierten Standorten am Rheinbord, auf dem Münsterplatz, an der Schifflände, auf dem Clara- und Marktplatz, in der Freien Strasse und auf dem Barfi.

Diese Standorte sind laut dem für die Vergabe verantwortlichen Tiefbauamt klar definiert. «Stände dieser Kategorie verkaufen Marroni beziehungsweise Glace für den Verzehr unterwegs. Sie sind in der Regel kleiner als zum Beispiel Verkaufsstände und konkurrenzieren Gastrobetriebe nur unwesentlich», hält Sprecher Daniel Hofer fest. Wer sich für den Betrieb eines solchen Stands interessiere, könne sich melden. Das Tiefbauamt führe eine Warteliste. Und diese würde sich im Vergleich zu vergangenen Jahren im normalen Bereich bewegen, so Hofer weiter.

Das Tiefbauamt erhalte durchschnittlich 25 bis 30 Anfragen im Jahr. 2019 waren es 26, im 2020 29 Anfragen.

«Uns ist nicht bewusst, dass sich eine Gastronomin oder ein Gastronom explizit für einen dieser Standorte interessiert hätte.»

Wer dies aber tue, erhalte bald die Chance, sich zu bewerben; eine Vergabe von neuen Standorten sei für den Frühsommer 2021 vorgesehen.

«Der Platz ist beschränkt»

Wer den Zuschlag erhält, entscheidet laut Hofer die Allmendverwaltung. Die Standorte werden alle fünf Jahre neu ausgeschrieben. «Es handelt sich bei so einem Verkaufsstand also um eine langfristige Investition.» Für Gastronomen, die sich kurzfristig die Möglichkeit eines Verkaufsstands auf Allmend wünschen, hat Hofer derweil eine schlechte Nachricht. Es gebe trotz Corona derzeit keine Überlegungen, die Anzahl Standorte auf Allmend zu erhöhen: «Der Platz ist beschränkt.»