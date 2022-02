Gastronomie Take-away only: Die Geisterküchen sind nach Basel gekommen, um zu bleiben Das neue Gastrokonzept hat sich in Basel etabliert. Drei Unternehmen setzen in Basel auf das reine Delivery- und Take-away-Angebot. Die Pandemie hat die Entwicklung der Konzepte in der Region vorangetrieben. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Die neueste Geisterküche in Basel hat sich im Stücki in Kleinhüningen einquartiert. zvg

Dem «Kitchen Reunion» im Stücki ist auf den ersten Blick nicht anzusehen, dass es sich um ein neuartiges Gastrokonzept handelt. Das Lokal, das Mitte Januar eröffnet hat, sieht aus wie ein gewöhnliches Take-away für Wokgerichte. Nicht zu sehen ist, dass in der Küche Gerichte ganz verschiedener Art gekocht werden, wie das für eine sogenannte Ghost-Kitchen typisch ist: Diese Betriebe setzen ausschliesslich auf die Lieferung und das Take-away ihrer Gerichte und bieten keinen oder nur einen sehr kleinen Bewirtungsraum für die Gäste an.

Die Küche wird zudem für die Zubereitung von Gerichten mehrerer Restaurants genutzt. Oder wie es bei der «Kitchen Reunion» der Fall ist: Das Lokal bietet von Burritos über Wokgerichte bis hin zu Bowls Menus verschiedener Art an. Die sieben Marken, unter denen das Essen vertrieben wird, gibt es aber nicht in physischer Form, sondern wurden von den Gründern der «Kitchen Reunion» entwickelt.

Bereits drei Ghost-Kitchen in Basel

Die Geisterküchen sind in Europa noch ein relativ neues Konzept. Dass es in Basel bereits drei gibt, hält Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands, für «recht viel», wie er auf Anfrage schreibt. Der Branchenkenner weiss, dass die unterschiedlichen Einschränkungen im Rahmen der Pandemie den Wachstum des Lieferkanals beschleunigt haben. Er sagt: «Der Markt ist inzwischen vor allem in den grossen Agglomerationen so gross, dass eigenständige Lieferkonzepte – dazu gehören auch Geisterküchen – funktionieren.» So haben alle drei Betriebe in Basel in den letzten zwei Jahren eröffnet.

Ein Vorteil solcher reiner Lieferkonzepte sei, dass der Standort weniger entscheidend ist und dadurch Mieten gespart werden können, sagt Ebneter weiter. Zwar böten die Konzepte damit Chancen für «innovative Anbieter», allerdings sei es zugleich schwierig bei den Geisterküchen genügend rasch die kritische Grösse zu erreichen, «das bedingt ein starkes Marketing».

Corona hat Entwicklung vorangetrieben

Bereits vertrauter mit dem Konzept ist die Familie Wiesner Gastronomie AG: Bereits 2020 hat das Unternehmen, dem auch die Restaurants Negishi und Nooch gehören, in verschiedenen Schweizer Städten solche Geisterküchen eröffnet – darunter auch «Kitchen Republic» im Singerhaus am Basler Marktplatz. Zwar habe das Unternehmen bereits vor Corona das Konzept geplant, allerdings sei der Umsatz aus Heimlieferungen während der Pandemie stark gestiegen und «das hat uns in der Ghost-Kitchen stark geholfen», sagt Daniel Wiesner.

Die dritte Geisterküche im Bunde ist das im vergangenen Sommer eröffnete «LM Popup» im Birseckerhof. Die Idee für das Konzept sei ebenfalls bereits vor Corona entstanden, und doch habe die Pandemie dazu geführt, dass man das Geschäft früher eröffnet habe als geplant, schreibt Geschäftsführer Gael di Giusto auf Anfrage. Das Lokal an der Binningerstrasse soll aber nicht als Geisterküche abgestempelt werden, sondern sei eine Art «Multikonzept»: Zwar sei die Küche primär für Delivery und Take-away entwickelt worden, man wolle den Gästen aber dennoch die Möglichkeit geben, vor Ort zu essen.

Di Giusto erwartet zwar, dass die Nachfrage nach ihrem Angebot wieder etwas sinken wird, wenn Restaurantbesuche nach der Pandemie wieder leichter zugänglich werden, aber die Nachfrage sei grundsätzlich wachsend. Denselben Eindruck hat Co-Gründer Stefan Bettschen vom «Kitchen Reunion». Er sagt: «Im Homeoffice sind die Menschen auf den Geschmack von Essensbestellungen gekommen. Das wird wohl nicht mehr weggehen, weil sie sich es mittlerweile gewohnt sind.»

