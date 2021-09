Gastronomie «Za Zaa» verlässt den Erasmusplatz endgültig Es war eine kurze, aber sehr turbulente Zeit, die der «Za Zaa»-Wirt im Kleinbasel verbrachte. Nun werden beide Lokale von neuen Gastronomen übernommen. Helena Krauser Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Im Lokal links an der Ecke war früher die «Kleine Freiheit» zu Hause. Darauf folgte eine «Za Zaa»-Filiale. Rechts davon war früher ein «Za Zaa»-Take-away drin. Jetzt soll ein indisches Restaurant einziehen. Bild: Kenneth Nars

Nicht einmal zwei Jahre hat Ismail Korkut von der Aasamo Gastro GmbH am Erasmusplatz gewirtet. Dabei betrieb er dort zeitweise sogar zwei Lokale. Beide sind nun Geschichte, wie einem Schreiben an der Tür des Restaurants und Aussagen des Liegenschaftsbesitzers zu entnehmen ist. Im Herbst 2019 feierte das Restaurant Kleine Freiheit, wie das «Za Zaa Erasmus» zu Anfang hiess, Eröffnung. Mit dem Start begannen allerdings auch gleich die Probleme. Der Unternehmer versprach, dem Namen entsprechend, ein Restaurant mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten sowohl für die Gäste als auch die Mitarbeitenden. Ein neuer bunter Quartiertreffpunkt sollte dort im Herzen des Kleinbasels entstehen. Die «Kleine Freiheit» sollte komplett losgelöst von dem sonstigen «Za Zaa»-Betrieb geführt werden.

Die jungen Geschäftsführer berichteten der bz kurz vor der Eröffnung von ihren Ideen und dem grossen Freiraum, der ihnen versprochen wurde. Doch nur ein paar Wochen später sah alles anders aus. Die Geschäftsleitung wurden entlassen, es folgten neue Manager und Geschäftsführer, die jeweils nur kurz blieben. Ehemalige Mitarbeitende berichteten von unzulässigen Arbeitsbedingungen und ausbleibenden Lohnzahlungen.

Konzept «Kleine Freiheit» gescheitert

Im Februar teilte Korkut dann mit, dass er das Konzept «Kleine Freiheit» aufgibt. «Am Ende müssen wir ja trotzdem ein Plus machen, und ich muss in Ruhe schlafen können», sagte er. Deshalb benannte er das Restaurant zu «Za Zaa Erasmus» um und übernahm das Konzept, wie er es beispielsweise auch in dem Restaurant am Petersgraben anwendet.

Aber auch das funktionierte augenscheinlich nicht lange. Das Restaurant ist seit etwas mehr als zwei Wochen geschlossen.

Mit einem Zettel an der Eingangstür wird die Kundschaft über das Ende des «Za Zaa Erasmus» informiert. Bild: Helena Krauser

Kurz nach Bekanntgabe der Schliessung tauchten an den Scheiben des Restaurants auch bereits Zettel auf, die über die Nachfolge informieren. Die Betreiber des vietnamesischen Restaurants Nón Lá werden das Lokal übernehmen. Auf Nachfrage der bz möchte Geschäftsführerin Sabrina Saner noch keine Auskunft über den Zeitpunkt der Eröffnung oder die Umbaupläne geben. Gemäss der zuständigen Goda Verwaltung hat Korkut die Nachfolge organisiert. Sein Vertrag läuft gemäss einer Aussage vom Februar noch bis 2024. Somit wird der geplante Umbau der Erdgeschossräume zu fünf kleinen Wohnungen noch herausgezögert (die bz berichtete).

Bald wird das Restaurant Nón Lá das Lokal übernehmen. Bild: Helena Krauser

Warum das «Za Zaa»-Restaurant den Erasmusplatz verlässt, bleibt, zumindest auf das grosse Restaurant bezogen, unklar. Korkut lässt die Anfragen der bz unbeantwortet.

Indischer Take-away übernimmt kleines Lokal

Anders sieht es bei dem Take-away am Erasmusplatz 16, gleich neben dem Restaurant aus. Auch das wurde vorübergehend von Korkut betrieben. Nachdem einige Zahlungen von Seiten der Aasamo Gastro GmbH ausblieben und es zu einem Verfahren am Zivilgericht kam, kündigte die Verwaltung in Absprache mit dem Liegenschaftsbesitzer den Mietvertrag. Das Lokal gehört einer indischen Familie, die in diesem Zusammenhang vorerst nicht genannt werden möchte, um weitere Streitigkeiten mit Korkut zu vermeiden. Wie der zuständige Sohn der bz erzählt, wolle er das Lokal als Take-away für indische Gerichte führen. Dieses Konzept knüpft an die Vergangenheit an, in der die Familie an dieser Adresse ein indisches Lebensmittelgeschäft und einen Imbiss führte.

