Wirte aus der Region regen sich über Casimir Platzer auf

Gastronomie Zertifikatspflicht in Basler Restaurants: «Jammern nützt jetzt niemandem etwas» Eine Umfrage der bz zeigt: Beizer in der Region wollen sich nicht (mehr) über die aktuellen Coronaregeln aufregen – im Gegensatz zu Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse. Derweil nimmt ihn Maurus Ebneter vom Basler Wirteverband in Schutz. Rahel Empl Jetzt kommentieren 12.10.2021, 17.00 Uhr

Wirte aus der Region hätten sich vom Gastrosuisse-Präsidenten Casimir Platzer weniger Gepoltere gegen die Zertifikatspflicht in Restaurants, dafür mehr Unterstützung bei der Suche nach innovativen Ansätzen erhofft. Anthony Anex/Keystone

Casimir Platzer ist in Ungnade gefallen: Die Coronapolitik des Präsidenten von Gastrosuisse wird derzeit hart kritisiert, sein Poltern zur Einführung der Zertifikatspflicht in Restaurants von den Mitgliedern seines Verbands scheinbar nicht mehr goutiert. So bezeichnet etwa der Zürcher Kantonalverband im «Blick» Platzers Kurs als rufschädigend; statt jammern müssten jetzt vielmehr alle hart arbeiten und die Branche rehabilitieren. Und: Die Mehrheit der Kantonalverbände sei für das Zertifikat.

Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands.



Der Basler Wirteverband hält hier dagegen. Präsident Maurus Ebneter sagt auf Anfrage: «Es gab und gibt keine Revolte gegen Platzer.» Tatsächlich hätten 97 Prozent von rund 3000 Gastrosuisse-Mitgliedern die Ausdehnung der Zertifikatspflicht in einer Befragung vom September abgelehnt. «Ich habe fast täglich Kontakt mit Betriebsinhabern. Fast alle sind unzufrieden mit der aktuellen Situation.»

Flexibilität und Innovation ist gefragt

Eine Umfrage der bz unter Wirten aus der Region zeichnet ein anderes Bild. Die Befragten blasen ins ähnliche Horn wie der Zürcher Verband. Alain Goepfert vom Restaurant Sissacherfluh: «Jammern nützt niemandem etwas. Es ist Zeit, die Scheuklappen abzunehmen und sich nach innovativen Ansätzen umzusehen.» Entsprechend hätte er sich von Platzer weniger Gepoltere und dafür mehr Unterstützung bei der Ideensuche erhofft. Natürlich sei nicht toll, was gerade passiere, so Goepfert. «Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Es muss irgendwie weiter gehen.» So lädt sein Restaurant in den kalten Monaten zum «Winterwonderland» draussen mit Schaffelllounge und Feuerstellen. «Damit können wir auch Gäste ohne Zertifikat empfangen.» Ihm sei klar, dass nicht jede Wirtin oder jeder Wirt über einen Aussenbereich verfüge und damit solche Möglichkeiten habe; «dafür konnte ich während den Lockdowns keine Caterings anbieten». Die jetzige Situation verlange Flexibilität und eben Innovation.

Goepferts Berufskollege Dino Mengisen vom Landgasthof Hirschen in Diegten fügt an:

«Ein Wirt muss jetzt mehr denn je unternehmerisch denken und zeitnah auf Herausforderungen reagieren.»

Für ihn sei etwa ein guter Auftritt auf Social Media zentral: «Wir müssen in die Offensive gehen, um unsere Dienstleistung dem Kunden schmackhaft zu machen.» Und die Zertifikatspflicht sei der einzige Weg, um die Krise möglichst schnell zu überstehen, so Mengisen weiter.

Und in der Stadt? Hier wollen viele befragte Beizer anonym bleiben, halten aber entgegen der Aussagen von Maurus Ebneter fest, dass sie sich mit der Zertifikatspflicht als notwendiges Übel arrangiert hätten und müde seien vom Jammern des Dachverbands. Karim Frick vom Restaurant Löwenzorn sagt dazu: «Irgendwann hört da einfach keiner mehr zu.» Vom Kantonalverband fühlt er sich indes gut unterstützt: «Wir haben einen Präsidenten, der uns in dieser Krise mit Rat und Tat zur Seite steht.» Damit hat Ebneter offenbar einiges besser gemacht als Platzer.