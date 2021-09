Gastronomie «Zum Rebhaus» in neuen Händen: Der Traditionsbeiz soll wieder Leben eingehaucht werden Der neue Pächter des Restaurants Zum Rebhaus im Kleinbasel krempelte die beliebte Fasnachtslokalität um. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Der «Damatti»-Wirt hat das Restaurant «Zum Rebhaus» übernommen. Nicole Nars-Zimmer

Der letzte Gast hat bezahlt und geht wieder zur Arbeit. Das neue Team des Restaurants Zum Rebhaus an der Riehentorstrasse im Wettsteinquartier setzt sich an einen Tisch auf der Terrasse im Innenhof und trinkt zum Abschluss des Mittaggeschäfts gemeinsam einen Kaffee, bevor alle einzeln für die Zimmerstunde nach Hause gehen. In wenigen Stunden beginnt schon das Abendgeschäft. Die Terrasse ist bis auf den letzten Platz reserviert.

Keine Zimmerstunde gibt es für Wirt Ilario Galoppo.

«Ich muss noch wegen der Weinkarte schauen. Der grosse Kühlschrank soll schliesslich gefüllt sein.»

Wie die Speisen strotzen auch die Weine nach purer Italianatà. Calmaretti und Gnocchi statt Schnitzel und Pommes heisst es seit dem 1. September im «Rebhaus», als Galoppo nach zwei Monaten Umbauzeit die ersten Gäste empfing. Es sei sehr gut angelaufen, die Reaktionen auf das Essen und das neue Interieur äusserst positiv, verrät der neue Gastgeber.

Ilario Galoppo folgte auf Ömar Durmaz, der nach 14 Jahren als Pächter der Traditionsbeiz von der Betreibergesellschaft Gesellschaftshaus zum Rebhaus AG entlassen wurde, auch weil es wirtschaftlich nicht mehr funktionierte. Seither herrscht ein neuer Wind im vor allem bei Fasnächtlern und Vogel-Gryff-Traditionalisten beliebten Lokal. Ilario Galoppo will dem «Rebhaus» wieder Leben einhauchen, das der Beiz in den letzten Jahren immer mehr verloren ging. Das Publikum soll vielschichtiger werden. Fasnachts- und Vogel-Gryff-Traditionalisten und ein jüngeres modernes Publikum sollen im «Rebhaus» zusammenkommen.

«La Mamma kocht»

Der gebürtige Italiener, der vor 36 Jahren in Basel geboren ist, als Kind und Jugendlicher während 14 Jahren aber in Italien lebte und in der Gastronomie bereits in Sidney, Thailand und Mailand Erfahrungen gesammelt hat, möchte Gastgeber für alle sein. Seit zwei Jahren führt der 36-Jährige das Bistro Damatti wenige Meter neben dem «Rebhaus». Auch wohnt er gleich um die Ecke. So kam die Betreibergesellschaft auf seinen Namen. Gezögert habe er nicht, auch im Bewusstsein, dass das «Rebhaus» in der Basler Beizenlandschaft ein klingender Name darstellt. In der Küche des «Rebhaus» kocht wie schon zuvor im «Damatti» Ilario Galoppos Mutter, «La Mamma» Nicoletta Giordano.

Viel wurde in den vergangenen Wochen im «Rebhaus» verändert. Die Fasnachtslaternen sind bis auf zwei Exemplare verschwunden und auch die Fasnachtsbilder an den Wänden sind weg. Die Wände strahlen neu pastellgrün und die Gäste kommen wieder durch den klassischen Eingang unter dem Schriftzug «Restaurant zum Rebhaus» hinein. Traditionalisten werden das alte Ambiente vermissen. Von den Cliquen, die regelmässig im «Rebhaus» proben und danach auch essen und trinken, habe er viele positive Reaktionen erhalten, verrät Ilario Galoppo. Geprobt wird oben in den Sälen, die der neue Chef wieder zu einem wichtigen Ort für Anlässe und Feste in Basel machen will.

Sterben «Knillen» in Basel aus?

Mit der Neukonzeption geht Ilario Galoppo, der parallel zum «Rebhaus» das Damatti weiterbetreibt, auch ein Risiko ein. Nicht alle Traditionsbeizen haben eine solche «Aufwertung» überlebt. Mit dem «Rebhaus» verschwindet eine weitere Beiz in traditioneller Form, die umgangssprachlich liebevoll auch mal als «Knille» bezeichnet werden. Sterben die Knillen in Basel aus? Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt, möchte diese Entwicklung nicht werten und erklärt, dass die Wirtshauskultur in der Stadt im Gleichschritt zur Gesellschaft vielfältiger werde.

«Es findet seit Jahrzehnten ein Strukturwandel statt. Immer mehr Restaurants setzen auf einst fremde Kochstile, die uns in der Zwischenzeit aber vertraut vorkommen.»

Trotz starken Gegentrends zu Regionalem habe eine «Globalisierung» des Essverhaltens stattgefunden. Früher sei die Gesellschaft und dementsprechend auch das Gastgewerbe homogener gewesen, betont der Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt. Die Branche sei immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft.

Für den Basler Gastro-Historiker und ehemaligen Wirt des «Pinguin» Mario Nanni geht mit dem fortlaufenden Wegsterben der Traditionsbeizen für Basel viel verloren.

«Es verschwindet eine Gastronomiekultur und mit ihr wunderbare Innenausbauten der Restaurants mit ihren handgemachten Stuckaturen an den Decken.»

Nanni glaubt, dass es ein Fehler ist, wenn ein neuer Wirt die Seele einer Traditionsbeiz umfunktionieren möchte.

Geschichte kennen, Seele bewahren

Ilario Galoppo will die Seele und Geschichte des Restaurants Zum Rebhaus gar nicht vergessen machen, im Gegenteil.

«Ich will mich noch intensiver mit der Geschichte dieses Hauses befassen. Mir ist vollends bewusst, was das ‹Rebhaus› für die Menschen hier bedeutet.»

Neue Speisen, pastellgrüne Farben und verschwundene Fasnachtsbilder und Laternen sollen gemäss dem neuen Pächter nicht bedeuten, dass die Seele der Traditionsbeiz verloren gehen muss.