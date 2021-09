Krankenkassen werden in Basel-Stadt 2,1 Prozent günstiger

Gesundheitskosten Erstmals Reduktion für alle Altersklassen: Krankenkassenprämien werden in Basel-Stadt 2,1 Prozent günstiger Obwohl die Kosten in Basel-Stadt und Baselland fallen, bleibt der Stadtkanton schweizweit der Spitzenreiter. Helena Krauser Jetzt kommentieren 28.09.2021, 15.14 Uhr

Die Krankenkassenprämien sind ein hoher Kostenpunkt in vielen Schweizer Haushalten. Bild: Christian Beutler

Auch im kommenden Jahr sind die Krankenkassenprämien in Basel-Stadt im Vergleich zu den anderen Kantonen sehr hoch. Gemessen an der Höhe der sogenannten mittleren Prämie, fallen für die Versicherten in Basel-Stadt 2022 schweizweit sogar die höchsten Kosten an. 409.80 müssen demnach monatlich bezahlt werden. In Baselland ist dieser Wert mit 360.10 Franken deutlich niedriger. Die mittlere Prämie verwendet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seit 2018 als Vergleichswert. Sie stellt den Durchschnitt über sämtliche Versicherungsmodelle und Franchisestufen dar. Die mittlere Prämie entspricht dem gesamten Prämienvolumen geteilt durch die Anzahl Versicherte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen