Geist & Reichlin: neun Wünsche und Visionen fürs neue Jahr

Geist & Reichlin Vision für 2022 – meine neun Wünsche Unsere Kolumnisten nimmt den Start ins neue Jahr zum Anlass, um ein paar Wünsche zu formulieren. So hofft sie etwa, dass 2022 ein Jahr des Lernens wird. Naomi Reichlin* 04.01.2022, 05.00 Uhr

Es ist zu wünschen, dass Kinder die hoffentlich bald neu gewonnene Freiheit als Anlass zum Aufbruch nehmen - in eine vielversprechende Zukunft. Michael Buholzer / KEYSTONE

Wer Visionen hat – soll sie festhalten! Der Politikbetrieb besteht oft aus Kritik. An der Regierung, an Parteien, an der Gesellschaft oder an Individuen. Manchmal muss man, ungeachtet politischer Wahrscheinlichkeiten, die Frage beantworten: Was wäre denn die Vision für ein ideales Jahr? Ich hoffe, dass diese Liste Sie inspiriert und vielleicht das eine oder andere Realität wird. Ich wünsche mir,

... dass die Omikron-Welle der Pandemie die Schlagkraft nimmt. Daten aus Dänemark stimmen vorsichtig positiv. Zwar verbreitet sich die Mutation sehr viel stärker, jedoch bleiben die Hospitalisationszahlen zurück. Treffen die Voraussagen zu, so können wir mit ein paar letzten Monaten reduzierter Kontakte im 2022 endlich zu einer Normalität zurückkehren.

... dass 2022 ein Jahr des Lernens wird. Nach zwei Jahren Ausnahmezustand und Pandemieschock müssen sich die Politik, die Gesellschaft, aber auch die Medien einer Manöverkritik unterziehen. Ich wünsche mir zudem gutes Risikomanagement – denn die nächste Krise in Pandemieausmass wird kommen.

... dass das Momentum in der Digitalisierung genutzt wird. Die Pandemie hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Ich hoffe, dass dieser anhält und sich die Arbeitswelt weiterhin flexibel zeigt. Das Arbeitsgesetz ist beispielsweise noch völlig veraltet und der heutigen Situation nicht angepasst. Hier wünsche ich mir von der Politik, dass sie die Gunst der Stunde nutzt und die Schweizer Arbeitswelt fit macht.

... dass die «verlorenen Generationen» wieder den Anschluss finden. Die Pandemie hat nicht alle Generationen gleich getroffen. Ich wünsche mir beispielsweise, dass die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen die neu gewonnene Freiheit als Anlass zum Aus- und Aufbruch nehmen in eine vielversprechende Zukunft.

... dass die Kultur eine Neublüte erlebt. Kulturschaffende mussten in den vergangenen zwei Jahren neben den – teilweise kompensierten – Umsatzeinbussen vor allem kreativ zurückstecken. Ich hoffe, dass die Öffnung der Gesellschaft den Nährboden bietet für eine wunderbare Entfaltung des künstlerischen Potenzials.

... dass Medienkompetenz neu entdeckt wird. Massnahmenkritikerinnen und -kritiker aller Couleur haben sich in den letzten zwei Jahren in ihrer «Bubble» eingerichtet, wo Covid von Anfang an eine «Grippe» war und die Impfung ein Mittel zur Unterwerfung der Menschen. Ich wünsche mir, dass wir 2022 ehrlichere Diskussionen führen und vermehrt zu einer gemeinsamen Wissensbasis finden.

... dass psychische Krankheiten weiter enttabuisiert werden. Die Pandemie hat zu einer stark erhöhten Nachfrage von psychotherapeutischen Beratungen geführt. Psychische Krankheiten existieren aber nicht erst seit der Pandemie. Ich wünsche mir, dass das Bewusstsein sich verstärkt, dass psychische Probleme nicht selbst verschuldet sind.

... dass die Renten-Initiative der Jungfreisinnigen rasch zur Abstimmung kommt. Die in der Wintersession vom Parlament beschlossene AHV-Minireform ist unter Beschuss. Dabei macht die demografische Entwicklung eine Nivellierung der Rentenalter der beiden Geschlechter unumgänglich. Ich wünsche mir eine Entpolitisierung des Rentenalters, wie das die Renten-Initiative im Sinne hat.

... dass wir Preisverzerrungen bei umweltschädlichen Aktivitäten aus der Welt schaffen. Dass Kerosin steuerlich bevorzugt und anders als Benzin, Petrol etc. nicht besteuert wird, ist absolut daneben. In dieser Sache wünsche ich mir internationale, längst fällige Entwicklungen in Richtung Kostenwahrheit.

* Naomi Reichlin studiert Politikwissenschaften in Friedrichshafen und war von 2017 bis 2020 Vizepräsidentin der FDP Baselland.