Geistschreiber Dethär cho Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf 27.11.2021, 05.00 Uhr

Koch Anton Mosimann und seine Frau Kathrin Keystone

Der Advent kommt. Eine prima Gelegenheit, grundlos über das Sterben zu schreiben. Wozu ein Grund, wenn es auch ohne geht. Also. Vor ein paar Jahren habe ich die Autobiografie des Londoner Kochs Dr. Dr. h.c. Anton Mosimann OBE, DL, geschrieben. OB bedeutet «Officer of the British Empire», DL bedeutet «Deputy Lieutenant». Die DLs sind die Stellvertreter der Lord-Lieutenants, also der persönlichen Repräsentanten der Königin in den Landesbezirken. Die agieren als lokale Zeremonienmeister, wenn die Queen mal zu Besuch kommt. Kein Wunder wurde die Autobiografie drei Kilogramm schwer.

Meine Arbeitswochen in London verliefen recht getaktet: vormittags Gespräche, nachmittags Recherchen im Archiv, abends essen. Mal im Mosimann’s, mal auswärts, mal in edlen Gentleman’s Clubs, die einen kleinen Baselbieter Schreiber wie mich hochkant rauswerfen würden, wäre er nicht begleitet von einem Stellvertreter des Stellvertreters der Königin. Kathrin Mosimann kam auch mit. Oft assen wir im Chinatown. Einmal Hühnerfüsse, ein andermal Entenzungen. No risk no fun.

Als wir in Kensington bei einem Inder assen, fragte ich Anton nach dem Hauptgang, ob er an ein Leben nach dem Tod glaube. (Nicht wegen des Essens, das war gut.) Er antwortete: «Dass es nach dem Tod weitergeht oder dass ich zurückkomme, damit rechne ich nicht». Nun ja, wortwörtlich sagte er: «… dass ich zurückkomme als Giraffe oder so», aber das bleibt bitte unter uns. Der Wein war auch gut.

Ich fragte auch Kathrin. Sie antwortete: «Ich treffe nach meinem Tod all meine Lieben wieder. Und du?» «Wir sitzen eines Tages alle am grossen runden Tisch», sagte ich, «und wer zu Lebzeiten nett war, darf sich sogar seine Tischnachbarn auswählen.» Das sei ein hübsches Bild, befand Kathrin dann und meinte: «Wir sind älter als du und sind sicher vor dir dort. Ich warte dann auf dich.» Und dann, wortwörtlich: «I heb der dänn d’Tür uf, wenn’d dethär chunsch».

Das finde ich eine so liebenswürdige Vorstellung, dass ich sie euch erzählen wollte. Grundlos. Oder doch nicht ganz: Das lateinische adventus bedeutet nämlich «Ankunft». Dethär cho. Ob im Himmel oder auf der Erde ist wurscht. Hauptsache, jemand freut sich und hält die Tür auf.