Geistschreiber Lenas Würmer Über Ostern waren wir im Appenzellerland. Mit Lena, einer fröhlichen jungen Schanfiggerin ohne Prättigauer Subaru Impreza, aber mit einer hübschen Geschichte. Die neuste Kolumne vom Geistschreiber. Willi Näf 10.04.2021, 05.00 Uhr

Kompostwürmer kriegen schnell die Reisekrankheit.







Zvg / BLZ

«I han sonas schlächts Gwüssa imfall, oh mein Gott, iar müend gar nit so lacha! I han doch wella umwältfründlich sii, waisch, und dänn hani tänggt, en Wurmghomposcht! Mis neua Öghoprojeght. Also, dänn hani agfanga sälber ghomposchtiara, in dr Wohnig. Zersch hani miar drei so Boxa us Ghunschtschtoff ghauft, second hand, uf Ricardo, mit 500 Würm drin, äswia speziell züchtati. Und drzua a bitz Abfallholz us dr Schrinerei, und vo dr Vermieterin hani a Borer usglehnt und z Tanta Ursi het no Schruuba gha. Allas zämma öppa so achtzg Frangga. Iar müend gar nit so lacha, isch nid luschtig imfall, i binn so blöd, oh main Gott! Dänn hani dia Ghischta zämmabaut, öppa a halbi Stund, hami no gfilmt drbi, aber hans dänn nid pooschtet, Handwärgh isch würghli nid miis, weiss also nit wie das ussaghunnt wänn miar würghli mol no wänd as alts VW-Büssli umbaua zuma Wohnmobil.

Also zerscht händ die Würm müassa uf Diät, will si händ Ghopfweh ghaa vom Raisa mit dr Poscht. Das hani im Internet gläsa. Dänn hani na drei Tääg nüüt gäh. Nochär hani gmerght, eigäntli häsch im Winter jo zwenig Ghuchiabfäll, i bin zwar vegan, aber imne Singlehushalt, oder. Also hani müassa afanga Food Waste macha und mini Biorüabli schella vor am Essa, damit d’Würm öppis kriagan. Und dänn machi dia Ghischta uf, und dänn gsiani die Würm … oh main Gott … äswiä händ die total vertrochnet usgsäh. Dänn hani grad mim Bruadar gschriba: du, glaub mini Würm sind vertrochnat. Und är: was häsch gmacht? Und i: han d’Ghischta a dr Sunna schtoh loh, i binn so blöd, oh main Gott! 500 Seela! Dänn issisch äxtra ghai Flaisch wäg däna arma Tierli, und dänn so öppis! I han no lang in dia Ghischta gluegt, ob sich öppis bewegt. Han dänn die Rüablischala glich dri tua mit bitz Wasser und wieder zuagmacht und bin is Oschterwuchanänd und han ghofft. Wär waiss.»



Das war Lenas Geschichte. Am Ostermontagabend nach ihrer Heimkehr whatsappt sie überglücklich das Foto eines Wurms, der aus der Kiste kriecht. «Es paar händs überläbt! Die ghömen wieder! Uferstehig! Oh main Gott!»