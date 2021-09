Geistschreiber Mein neues Toy Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf 04.09.2021, 05.00 Uhr

Mittel zum subjektiven Zweck: Die Waschmaschine. Bild: Pius Amrein

Liebe V-Miele. Meine Waschmaschine ist kaputt. Für eine neue fehlt mir das Geld. ­Darum biete ich Ihnen eine «bezahlte Werbepartnerschaft» an. Eure Konkurrenz macht so was ja auch.

Zughess hat einer jungen Frau eine Waschmaschine geschenkt. Lynn, so heisst sie, hat sich im bauchfreien Dress auf die Waschmaschine gesetzt, sich fotografiert, das Foto auf Instagram gepostet und literarisch wie folgt vollendet: «Meine Lieben! Ich habe ein neues Toy bekommen & das möchte ich euch nicht vorenthalten! Und zwar geht es um die neue @Zughess Waschmaschine. Ich bin begeistert. Zughess ist ein Schweizer Traditionsunternehmen & diese Waschmaschine ist sehr nachhaltig. Warum? Man braucht bei dieser Maschine nur ganz wenig Waschmittel & sie spart Strom sowie auch Wasser. Dazu sieht sie noch so excellent aus ;-). Swissness und Nachhaltigkeit – all what I like. Die frisch gewaschenen ­#clo­thes habe ich jetzt in Sardinien dabei!»

Liebe V-Miele, bitte schenken sie mir auch so ein Toy. Ich war noch nie nachhaltig in Sardinien. (Anders auch nicht). Zwar habe ich auf Insta nur 326 Abonnenten, also 23'000 weniger als Lynn & überhaupt hat sie nicht nur Format, sondern dieses auch noch an den richtigen Stellen. Literarisch ist sie eh eine Klasse für sich: «Man braucht bei dieser Maschine nur ganz wenig Waschmittel & sie spart Strom sowie auch Wasser» – Diese kraftvolle Schlichtheit, diese ressourcengerechte Dosierung des intellektuellen Gehalts!

Ich gebe mir als euer Influencer fest Mühe, versprochen! Und Lynn hat vielleicht das excellentere Füdli als ich, aber eine leistungsfähige automatische Fehlerkorrektur für Fotos kann meine Mängel im Grossraum Füdli gewiss grossflächig kompensieren? In Erwartung meines Toys grüsse ich Sie vorfreudig, Ihr verheissungsvoller neuer Influencer.