Unterwegs mit den Wanderwegewarten beider Basel

Der Ziefner Hansueli Schaub putzt den Wegweiser am Beginn des Jägerwegli in Reigoldswil mit Essigwasser und Putzlappen. Bilder: Boris Burkhardt Schaub entfernt die weiss-rot-weisse Markierung an einem Baum... ...und bringt einen neuen, gelben Rhombus an. Die Utensilien des Wanderwegewarts. Hansueli Schaub (links) und Robert Horbaty auf dem Reigoldswiler Dorfplatz.

Hansueli Schaub (69) setzt die rotierende Stahlbürste des Akkubohrers an der Rinde der jungen Birke an und entfernt das aufgemalte weiss-rot-weisse Band. Das ältere Ehepaar, das gerade auf dem Jägerwegli von Reigoldswil auf die Wasserfallen vorbeikommt, weiss auf Nachfrage sofort, was diese Farben bedeuten: Mit ihnen markiert der Verein Schweizer Wanderwege Bergwege, die anspruchsvoller sind als die normalen gelb markierten Wege und mehr Umsicht erfordern.

Das Jägerwegli war bis vor wenigen Wochen der einzige solche Bergweg im Baselbiet. Im Rahmen der Revision der Wanderwege im Baselbiet wurde er aber auf Gelb zurückgestuft, wie Robert Horbaty (69), Technischer Leiter der Wanderwege beider Basel, erklärt:

«Er ist gut ausgebaut worden und erfordert nun keine besondere Erfahrung mehr.»

Für die Auszeichnung als Bergweg gelten festgelegte Kriterien.

Jährlich wird kontrolliert, geputzt, ausgebessert

Horbaty ist für alle Wanderwege in beiden Basel zuständig und begleitet für die bz Bezirksleiter Schaub, der inzwischen mit dem Pinsel und der gelben Farbe zugange ist. Als Bezirksleiter ist Schaub für insgesamt 84 Kilometer Wanderwege in der Region Wasserfallen, Bretzwil und Waldenburg zuständig, überprüft dort mindestens einmal im Jahr die Wanderwege auf ihren Zustand, putzt 75 Wegweiser, kontrolliert die Markierungen und bessert sie mit dem Pinsel nach, meldet im Fall den Bedarf von Ersatzpfosten oder Schildern an Horbaty. Schaub ist einer von 19 Bezirksleitern in 18 Bezirken; Basel-Stadt bildet einen einzigen Bezirk.

Schaub, der in seinem Wohnort Ziefen im Vogelschutz aktiv ist und selbst Wald besitzt, absolvierte 2018 den Ausbildungskurs zum Bezirksleiter. Sein Gebiet um die Wasserfallen ist eines der schönsten und zusammen mit dem Naherholungsgebiet Muttenz/Münchenstein das meist begangene in beiden Basel. Es ist mit vielen extremen Steigungen auch das sportlich anspruchsvollste.

Ärger mit Vandalismus wie etwa in Basel, wo Wegweiser regelmässig mit FCB- und anderen Aufklebern zu- und überklebt werden, gibt es hier weniger. Aber auch Schaub muss gelegentlich Aufkleber mit Benzin entfernen.

Sehr ärgerlich sind auch unlustige Halbstarke oder besoffene Erwachsene, die Wegweiser in die falsche Richtung drehen.

Heuer gab es laut Horbaty diesbezüglich bereits vier Meldungen aufmerksamer Wanderer.

Straffere beschilderte Streckenführung

Seit 2011 führen die Wanderwege beider Basel auf Wunsch der Baselbieter Regierung eine Routenüberprüfung im Landkanton durch: Ziel ist eine Straffung der bis dato über 1000 Kilometer beschilderten Streckenführung, um Geld für Signalisation und Wegewartung zu sparen; Alternativrouten zwischen zwei Zielen wurden auf eine reduziert. Daneben versucht die Kantonssektion aber auch, den recht hohen Asphaltanteil unter den Wanderwegen von 40 Prozent zu reduzieren.

Die neuen Wanderwege sind Bestandteil des Kantonalen Richtplans; die Vernehmlassung bei den Gemeinden und den privaten Grundstückbesitzern ging kürzlich zu Ende. Die Umsetzung erfolgt von 2016 bis 2026 – wegen des begrenzten Budgets müssen die Wanderwege beider Basel in kleinen Schritten vorangehen, wie Horbaty erklärt. In Schaubs Bezirk werden vier Strecken aufgegeben.

Neue, einheitliche Schriftart

Etwas widersprüchlich zum Sparziel ist die Tatsache, dass in der gesamten Schweiz die gelben Wegweiser ausgetauscht werden: Auch dort werden die Angaben gestrafft und auf drei Etappenziele pro Tafel reduziert; der Grund für den Wechsel ist laut Horbaty aber eine neue, einheitliche Schriftart. Auf die gelben Wegweiser können die Schweizer Wanderwege zu Recht stolz sein: Seit 1934 gibt es sie einheitlich in der ganzen Schweiz; einzigartig auf der Welt ist ihr Schutz im Verfassungsrang.

«95 Prozent der Schweizer kennen laut einer Umfrage die Bedeutung der gelben Signalisation»,

sagt Horbaty.

Seit Corona habe die Nutzung der Wanderwege stark zugenommen, bestätigt er auf Nachfrage, vor allem durch junge Menschen. Horbaty und Schaub schwören auf die Angabe der Strecken in Stunden und Minuten statt in Kilometern wie zum Beispiel beim Schwarzwaldverein. Die Zeit wird nicht etwa gemessen, sondern berechnet, wobei für eine Stunde 4,2 Kilometer, 400 Höhenmeter aufwärts und 800 Höhenmeter abwärts angesetzt werden.

Wappen beider Basel verschwinden

Auf einen Wegweiser sollte nach 50 Metern eine «Bestätigung» kommen, danach alle zehn Minuten eine Erinnerung: die berühmte gelbe Raute, in Wanderkreisen auch Rhombus genannt. Sie wird hauptsächlich auf Baumstämme aufgemalt, gelegentlich aus Metall an Pfosten angebracht oder auf vorhandene Schilderrücken aufgeklebt. Kleine Richtungszeiger, gelbe Wegweiser mit einer Pfeilspitze, helfen bei einfachen Kreuzungen, den richtigen Weg zu finden.

Die alten Richtungszeiger tragen den Schriftzug «Wanderweg», die neuen zeigen das Piktogramm eines Wanderers mit Rucksack.

Metallne Rhomben tragen bisher das Wappen beider Basel, sollen schweizweit aber ebenfalls durch das Piktogramm ersetzt werden.

Schaub und Horbaty sind nun auf der halben Höhe des Jägerwegli angekommen, dort, wo es den Schlitten- und Trottinettweg quert. Schaub hat bis hierher alle weiss-rot-weissen Markierungen durch gelbe ersetzt. Die zweite Hälfte des Weges bis zur Bergstation will er ein anderes Mal machen. Das Baselbiet muss in Zukunft aber nicht ohne Bergwanderweg sein: Die Strecke von der Waldweid nach Waldenburg wird neu als ein solcher ausgewiesen, wie Horbaty berichtet: Hier hatte es Reklamationen von Wanderern gegeben.