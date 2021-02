Geldregen Digitale Währungen im versteuerten Vermögen beider Basel: Wo sind all die Krypto-Millionen? Bitcoin & Co. boomen, und davon profitiert auch der Fiskus. Doch wie gross der Anteil der digitalen Währungen am versteuerten Vermögen ist, weiss man weder in Basel-Stadt, noch in Baselland. Man erachtet die Kryptowährungen (noch) als zu wenig relevant. Benjamin Wieland 02.02.2021, 05.00 Uhr

Bitcoins gehören steuertechnisch zum Vermögen. Das eine oder andere Portfolio dürfte noch nicht deklariert worden sein. Bild: bwi, Collage miw

Die DZ Bank gab eine treffende Einschätzung dazu ab, was ein Bitcoin eigentlich Wert ist. Der «richtige Preis» der digitalen Währung, teilte das deutsche Bankhaus Anfang Jahr mit, bewege sich «zwischen Null und sehr viel mehr». Derzeit gilt eher der zweite Teil des Satzes: «sehr viel mehr».

Wie viel dieses «Sehr viel mehr» im Fall der Steuerzahlenden ist, das wissen die beiden Basel aber nicht. Die Steuerverwaltungen tappen bei den Kryptowährungen im Dunkeln. Bitcoin, Ethereum, Litecoin und wie die elektronischen Währungen alle heissen, werden nicht gesondert ausgewiesen. Es ist also nicht möglich auszuwerten, wie viele Baselbieter oder Basler dank Bitcoin zu Millionären geworden sind – es dürften nicht wenige sein: Noch vor zehn Jahren kostete ein Bitcoin weniger als einen US-Dollar, heute pendelt der Kurs bei 35'000 Dollar. Wer damals hundert Dollar investiert und allen Verkaufsanreizen widerstanden hat, besitzt jetzt ein siebenstelliges Vermögen – sofern man die Zugangscodes nicht verhühnert hat, was häufiger vorkommt, als man vermuten würde.

Vergleich der Ausgangslage mit Aktien

«Uns fehlen die Informationen, um Auswertungen zu machen», schreibt Peter Nefzger, Vorsteher der Steuerverwaltung des Kantons Baselland, auf Anfrage. «Das Guthaben der Kryptowährung wird zwar im Wertschriftenverzeichnis aufgeführt. Diese Information fliesst zurzeit aber noch nicht systematisch in unsere Datenbank ein.» Nefzger vergleicht die Ausgangslage mit Aktien: Auch hier könne derzeit nicht ausgewertet werden, wie viele Steuerpflichtige zum Beispiel Aktien von Novartis in ihrem Portefeuille hätten.

Gleich tönt die Antwort aus Basel-Stadt. Kryptowährungen würden im Rahmen der Erfassung der Steuerveranlagungen nicht separat erfasst, schreibt die Basler Steuerverwaltung. Für entsprechende Auswertungen bräuchte es eine Studie.

Selbst der Kanton Zug erfasst Bitcion & Co nicht

Wer denkt, die beiden Basel seien als einzige blind, was Bitcons & Co. angehe, täuscht sich. Deren Anteil am versteuerten Vermögen erfassen selbst äusserst kryptofreundliche Kantone nicht. So schreiben auch die kantonalen Steuerverwaltungen von Schwyz und Zug, Anteile an Kryptowährungen seien nicht separat ausweisbar. Die Antwort erstaunt vor allem im Falle von Zug, dem selbsternannten Schweizer Krypto-Valley. 2021 soll es dort möglich sein, die Steuerrechnung mit Bitcoin zu begleichen, ebenso mit Ether, der nach Kapitalisierung zweitgrössten Kryptowährung nach Bitcoin.

Warum keine Auswertung der Krypto-Guthaben der Einwohnerinnen und Einwohner? Guido Jud, Leiter der Steuerverwaltung des Kantons Zug, schreibt, im Vergleich zu Bankguthaben, Wertschriften und Liegenschaften würden die Krypto-Werte weiterhin «einen untergeordneten Anteil» ausmachen. «Vielleicht wird sich dies mit der Zeit ändern», ergänzt Jud, «aber im Moment sind Krypto-Werte und deren Schwankungen für die öffentlichen Finanzhaushalte der Kantone, der Gemeinden und des Bundes (noch) zu wenig budgetrelevant, was auch das fehlende Interesse der Steuerbehörden an einer separaten Codierung und Auswertung erklärt».

Steuerlich sind die Coins das gleiche wie Wertschriften

Ob separat ausgewertet oder nicht – eines bleibt für die Krypto-Anleger gleich: Sie müssen ihre Anlagen in der Steuerrechnung angeben, und zwar nicht als Einkommen, sondern als Vermögen. Das ist zumindest bei Personen so, die nicht erwerbsmässig mit Kryptowährungen handeln und auch keine neuen Coins erschaffen, also schürfen. «Das Eigentum an Kryptowährungen ist im weitesten Sinne vergleichbar mit dem Eigentum an Bargeld oder Edelmetallen beziehungsweise eines Bankguthabens», heisst es auf dem Merkblatt zu Kryptowährungen von Basel-Stadt. Im Merkblatt der Baselbieter Steuerverwaltung heisst es, Bitcoin & Co. gehörten «grundsätzlich ins Wertschriften- und Guthabenverzeichnis». Da die Kurse stark schwanken können, veröffentlicht die schweizerische Steuerverwaltung jeweils Ende Jahr eine Kursliste mit den wichtigsten Währungen.

Wer Coins hortet und denkt, dass die Steuerbehörden davon nichts erfahren würden, geht ein Risiko ein – je länger, je mehr. Gerade Hobbyhändler nutzen gerne Handelsplattformen, und von ihnen verlangen die Steuerbehörden immer häufiger Einsicht in Nutzerdaten – auch, wenn die Kryptobörse ihren Sitz im Ausland haben. Eine der grössten Kryptobörsen ist Coinbase mit Sitz in den USA. Von ihr ist bekannt, dass sie zumindest dem amerikanischen Fiskus Daten herausgerückt hat. Die deutsche Plattform Bitcoin.de schreibt, man gebe auch ohne richterlichen Beschluss Daten heraus. Werden Handelsplattformen rechtlich als Finanzinstitute eingestuft, sind sie zur Kooperation verpflichtet. Internationale Abkommen, die den Datenaustausch regeln, dürften somit immer häufiger zur Anwendung kommen.

Beim Wiederverkauf drohen Probleme

Spätestens, wenn ein Bitcoin-Millionär sein Guthaben bei einer ausländischen Börse wieder verkauft, drohen Probleme. Gehen ungewöhnlich hohe Beträge aus dem Ausland auf einem Konto ein, muss das die Bank melden, wegen Verdachts auf Geldwäscherei.

Setzen Bitcoin, Etherum und Co. zu neuen Höhenflügen an, werden sie für die Steuerbehörden langsam, aber sicher wirklich interessant. Spätestens dann sollten bislang nicht angemeldete Krypto-Vermögen nachdeklariert sein.