Wahlen BL 2023 Kandidat Allen Mundwiler im Portrait Allen Mundwiler tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.43 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Allen Mundwiler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Allen Mundwiler

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Allen Mundwiler, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Bubendorf. Im Sommer 2022 habe ich meine Berufslehre bei einem Lokalen Versicherungsunternehmen abgeschlossen. Anschliessend habe ich die Rekrutenschule in Colombier absolviert. Seit anfangs Dezember arbeite ich bei einem Versicherungsmakler in Bubendorf und absolviere eine Weiterbildung zum Versicherungsberater.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mein Ziel ist, sich als Junger für Junge einzusetzen. Dies in den Bereichen Digitalisierung, Bildung und Sport.

___

