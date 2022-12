Wahlen BL 2023 Kandidat André Fritz im Portrait André Fritz tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 4 (EVP). 21.12.2022, 01.38 Uhr

Hier präsentiert sich André Fritz den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an André Fritz

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Verheiratet, drei erwachsene Kinder, aufgewachsen in Binningen BL, berufliche Wanderjahre in Irland und Genf. Seit 33 Jahren meist in leitender Stellung im Personalbereich engagiert. In Menschen Potenzial fördern und ermutigen. Hobbys: Joggen (Volksläufe lange Distanzen), Wandern, Klarinette, spirituelle Themen und Praxiserfahrungen, kirchliches Leben, soziale Gerechtigkeit.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ethische Themen, z.B. Ausbau Palliativ Care, umweltfreundliche Energielösungen fördern, verhindern, dass der untere und mittlere Mittelstand noch mehr belastet werden. Nachhaltigkeit in der Verwaltung ausbauen, ÖV grosszügig ausbauen, Wohngenossenschafts-Projekt Fonds und Förderung etablieren.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Haushälterischer Umgang mit den Finanzen, keinesfalls zu Lasten der Ärmeren und Teile des Mittelstands.

