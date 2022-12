Wahlen BL 2023 Kandidat André Vögtlin im Portrait André Vögtlin tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 5 (Die Mitte). 21.12.2022, 01.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich André Vögtlin den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an André Vögtlin

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Durch unsere Gemeindepräsidentin in Muttenz bin ich 2018 per Zufall in die Politik gekommen. Wir hatten gemeinsam mit 1453 Schüler*innen einen Schach-Weltrekord in Muttenz erfolgreich organisiert. «Die Mitte» ist eine Partei, die mir als Familienvater von drei erwachsenen Söhnen, Unternehmensberater und sozial und wirtschaftlich ausgewogene sowie vielseitig interessierte Person gut liegt.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Der Kanton Baselland steht vor bedeutenden demografischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Um diese erfolgreich zu lösen, braucht es in der Politik lösungsorientierte Landrätinnen und Landräte, die Lebenserfahrung, Offenheit, Kompromissbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und ein Blick für das Ganze mitbringen. Als Landrat würde ich die einzelnen Themen entsprechend angehen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die grösste Herausforderung, nicht nur für den Kanton BL, sehe ich beim sich rasant verschärfenden Fachkräftemangel. Als Kaderpersonalberater beobachte ich den kontinuierlichen Rückgang an guten Bewerbungen auf qualifizierte Führungs- und Fachstellen. Dies wirkt sich beispielsweise bereits dramatisch im Bereich der Pflege aus. Hier werden Wirtschaft und Politik aktiv werden müssen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.