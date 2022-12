Wahlen BL 2023 Kandidat Andreas Dürr im Portrait Andreas Dürr tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Oberwil für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.40 Uhr

Hier präsentiert sich Andreas Dürr den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Andreas Dürr

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Geboren in Basel bin ich in Bottmingen aufgewachsen. Seit 2007 wohne ich in Biel-Benken. Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder aus erster Ehe. Seit Anbeginn meiner beruflichen Tätigkeit als Anwalt, Notar und Mediator bin ich selbstständig erwerbend und kenne somit bestens die Sorgen des Gewerbes. Heute bin ich Managing Partner einer Wirtschaftskanzlei in Basel.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mich auch weiterhin einsetzen für gesunde Finanzen und tiefe Steuern für unsere Familien, den gesellschaftlich tragenden Mittelstand und die KMU, für den Erhalt und die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und die Lösung der Verkehrsprobleme (ÖV, Individual- und Langsamverkehr), für eine sichere Energieversorgung und ein gesundes, tragbares und leistungsfähiges Gesundheitssystem.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und unseren Wohlstand zu erhalten und dabei die Energiewende mit technischen Innovationen und Anreizen, aber ohne Verbote und Umverteilung zu bewältigen.

___

