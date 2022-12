Wahlen BL 2023 Kandidat Balz Stückelberger im Portrait Balz Stückelberger tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Münchenstein für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Balz Stückelberger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Balz Stückelberger

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

50 Jahre, 2 Kinder im Teenageralter, Jurist, in der Freizeit viel auf den Skis, auf dem Mountainbike oder in der Volleyballhalle. Ich engagiere mich für Themen und Organisationen, weil ich vielseitig interessiert bin und etwas bewegen will. Meine Politik ist konsequent liberal - mit viel Eigenverantwortung, kombiniert mit sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung als Gegenstück.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich will erreichen, dass das Baselbiet als Wirtschafts- und Innovationsregion gestärkt wird. Eine florierende Wirtschaft ist die Grundlage für attraktive Arbeitsplätze, Wohlstand und gesunde öffentliche Finanzen. Nach 12 Jahren im Landrat und als Präsident der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission weiss ich, dass uns nur breit abgestimmte Lösungen wirklich weiterbringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandorts: Das Baselbiet ist zwar Teil eines weltweit führenden Life Science-Standorts. Dennoch liegt die Wirtschaftsleistung unter dem Schweizer Durchschnitt. Das müssen wir ändern mit einer schlauen Arealstrategie und attraktiven Rahmenbedingungen für KMU und grosse Unternehme, um Innovation und Wertschöpfung zu ermöglichen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.