Wahlen BL 2023 Kandidat Beat Widmer im Portrait Beat Widmer tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Münchenstein für die Liste 4 (EVP). 21.12.2022, 01.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Beat Widmer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Beat Widmer

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Beat Widmer. Ich bin seit 33 Jahren verheiratet, Vater von 3 erwachsenen Söhnen und bereits zweifacher Grossvater. Seit 1992 wohne ich mit meiner Familie in Münchenstein. In Münchenstein war ich viele Jahre im FC als Trainer und Juniorenschiedsrichter tätig. Seit 2020 bin ich Mitglied der Gemeindekommission und der GPK der Gemeinde Münchenstein.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Im Landrat setze ich mich vor allem für die Stärkung der Familien und eine gesunde Bildungspolitik ein, die den einzelnen Menschen im Fokus hat und nicht nur leistungsorientiert am praktischen Leben vorbei ausbildet. Die soziale Gerechtigkeit, und damit verbunden einen ökologischen Umgang mit den uns anvertrauten Ressourcen, ist mir besonders wichtig.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Eine der grössten Herausforderungen scheint mir, über den eigenen, kantonalen Tellerrand hinauszuschauen. Die weitere Förderung und Nutzung von erneuerbaren Energien, eine strategisch abgestimmte Klimapolitik sowie der Ausbau der verschiedensten Infrastrukturen in unserer Region erfordern noch vermehrt eine überkantonale Zusammenarbeit in den verschiedensten Fragestellungen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.