Wahlen BL 2023 Kandidat Henry Vogt im Portrait Henry Vogt tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Allschwil für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.09 Uhr

Hier präsentiert sich Henry Vogt den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Henry Vogt

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich lebe nach dem Motto: «Tue Gutes und es kommt Gutes zurück!» So versuche ich, auch mein politisches Engagement zu definieren. Ich bin Familienvater, Unternehmer und Politiker. Wenn noch Zeit übrigbleibt, versuche ich es mit Sport. Ich will die Verantwortung übernehmen und was Gutes für unsere Gemeinde, unseren Kanton und unser Land tun.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Als Unternehmer ist mir besonders wichtig, dass wir die Fachkräfte nicht aus dem Ausland holen, sondern sie hier in der Schweiz ausbilden. Darum unterstütze ich das duale Bildungssystem. Der Landrat muss die Berufslehren unterstützen und fördern! Dies für eine sichere Zukunft unserer Jugend im Arbeitsmarkt.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die grösste Herausforderung ist, alle Themen unter einen Hut zu bringen: Finanzen und Steuern, Mobilität und räumliche Entwicklung sowie Bildung, Arbeitsmarkt und soziales Umfeld, Gesundheit und Gesellschaft. Hier das Gleichgewicht zu halten ist doch sehr sportlich.

