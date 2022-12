Wahlen BL 2023 Kandidat Jimmy Kochuparampil im Portrait Jimmy Kochuparampil tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 7 (Grüne). 21.12.2022, 01.47 Uhr

Hier präsentiert sich Jimmy Kochuparampil den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Jimmy Kochuparampil

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin in Frenkendorf aufgewachsen und seit einigen Jahren Mitglied beim jungen grünen bündnis. Ich studiere Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich und arbeite zusätzlich als Lehrassistent an der ETH und als Barista in einem Café. In meiner Freizeit bin ich gerne am Baden, in den Bergen oder auf dem Rennvelo.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich möchte die diverse Bevölkerung in Baselland besser im Landrat repräsentieren, um so gerechte und mehrheitsfähige Lösungen für die Probleme der Zukunft zu erarbeiten. Ich sehe mich vor allem in Themen im Bereich von Klima, Landwirtschaft und Bildung.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Wie können Rahmenbedingungen erstellt werden, sodass Unternehmen im Kanton (v.a. mit vielen Arbeitnehmer:innen) klimafreundlich handeln?

