Wahlen BL 2023 Kandidat Konrad Widmer im Portrait Konrad Widmer tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Binningen für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fotolabor Spiess Ag

(chm)

Hier präsentiert sich Konrad Widmer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Konrad Widmer

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein berufliches Leben habe ich mehrheitlich in der Region in verschiedenen Institutionen des Gesundheitswesens verbracht. Dabei habe ich mich vor allem mit operativen und strategischen Führungsaufgaben befasst, unter anderem als Direktor des UKBB. Meine Frau und ich wohnen seit 11 Jahren in Binningen und fühlen uns hier sehr wohl. Gerne engagiere ich mich deshalb auch im Einwohnerrat.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Als Landrat würde ich mich für Entscheidungen einsetzen, die finanziell verantwortungsvoll sind und uns möglichst viel Freiheiten belassen. Wo immer möglich, soll sich der Staat zurückhalten und die Einwohnerinnen und Einwohner (für die er ja da ist) in ihrer Eigenverantwortung ansprechen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Das wichtigste Thema der nächsten Jahre ist aus meiner Sicht die Erhaltung der Schöpfung. Hier braucht es wohlüberlegtes, staatliches Handeln, das auch zu Einschränkungen der persönlichen Freiheit führen kann und mit Kosten verbunden ist. Umso mehr ist es mir wichtig, dass dieses Handeln mit Augenmass geschieht.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.