Wahlen BL 2023 Kandidat Lorenz Holinger im Portrait Lorenz Holinger tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.11 Uhr

Fotolabor Spiess Ag

(chm)

Hier präsentiert sich Lorenz Holinger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Lorenz Holinger

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als junger Familienvater und selbstständiger Unternehmer sowie mit meinen aktuellen politischen Mandaten habe ich trotz meines Alter bereits viel an Lebenserfahrung sammeln dürfen. Obwohl für mich die Familie an erster Stelle kommt, setze ich mich in meiner Freizeit auch gerne für meine Region ein und möchte mithelfen, diese zu entwickeln und weiterzubringen.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Im Landrat möchte ich mich allgemein für die Region und insbesondere für die Stadt Liestal als Hauptstadt des Kanton Basel-Landschaft starkmachen. Gerne würde ich mich für die Interessen des Individualverkehrs und für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen einsetzen. Des weitern muss sicherlich das Thema Steuern im Fokus bleiben, dass der Kanton wettbewerbsfähiger wird.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Themen Verkehr, Finanzen sowie die Energieversorgung werden wohl unseren Kanton in den nächsten Jahren stark beschäftigen. Bei diesen Themen wird es in Zukunft viele Investitionen und gute Lösungen benötigen.

___

