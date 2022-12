Wahlen BL 2023 Kandidat Martin Thurnheer im Portrait Martin Thurnheer tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.42 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Martin Thurnheer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Martin Thurnheer

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als Berufsfachschullehrer an verschiedenen Berufsfachschulen bilde ich Lernende je nach Stärke zu Fachleuten EFZ und EBA aus. In der Bürgergemeinde Muttenz trete ich für einen lebenswerten öffentlichen Raum ein. Der Genossenschaft Solardächer stehe ich als Präsident vor. Als Vizepräsident von Probigua Schweiz organisiere ich Benefizveranstaltungen für den Bau von Schulhäusern in Guatemala.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Verbesserung der Verkehrssituation im Kanton. Den Fachkräftemangel im Gewerbe und in der Industrie durch gute Bildung zu reduzieren.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Steuerbelastung zu reduzieren. Die Bildungskosten nicht explodieren zu lassen. Die Verwaltung verstärkt zu digitalisieren. Der nächsten Generation keine Altlasten hinterlassen.

___

