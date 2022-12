Wahlen BL 2023 Kandidat Mike Nachbur im Portrait Mike Nachbur tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Waldenburg für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fotolabor Spiess Ag

(chm)

Hier präsentiert sich Mike Nachbur den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Mike Nachbur

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Mike Nachbur. Ich wohne mit meiner Frau und unseren 4 Söhnen in Bretzwil. Die Freude am Fussball teile ich mit meinen 4 Söhnen. Ich leite beruflich mit grosser Freude und Engagement die Gemeindepolizei in Birsfelden. Daneben bin ich mit Leib und Seele «Gmeinipreesi» in unserem schönen Dorf. Eine Passion von mir ist die Jagd.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich setze mich im Landrat, so ich gewählt werde, zum einen stark für die Belange der ländlichen Gemeinden ein. Der obere Kantonsteil soll nicht bloss eine vergessene Randregion sein, sondern die Dörfer sollen sich entwickeln können und noch lebenswerter werden. Zum anderen ist mir wichtig, dass unser Kanton weiterhin gute Bedingungen für die Wirtschaft bereitstellt. Davon profitieren wir alle.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Entwicklung der Wirtschaft dürfte herausfordernd sein – und damit der Umgang mit dem immer gravierender werdenden Fachkräftemangel. Unser Kanton soll ein attraktiver Arbeitsort sein. Dies braucht weiterhin grosse Anstrengungen. Es braucht aber auch einen geschickten Umgang mit Krisen und einen hohen Standard der öffentlichen Sicherheit.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.