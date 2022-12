Wahlen BL 2023 Kandidat Nadim Ismail im Portrait Nadim Ismail tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Reinach für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 01.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diana Pfammatter

(chm)

Hier präsentiert sich Nadim Ismail den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Nadim Ismail

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Positives Denken und Herausforderungen sind zu meistern! Dies sind zwei Grundsätze, welche mich sowohl privat wie beruflich begleiten. Dabei habe ich meinen Blick offen, um nach links und rechts zu schauen. Somit kann ich nicht stur durchs Leben gehen, sondern handle agil, flexibel und pragmatisch.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Am liebsten würde ich die Denkweise in unserem Kanton insofern ändern, dass nicht ständig darauf geschaut wird, wo wir an Grenzen stossen. Vielmehr sollten wir eine Strategie definieren und gemeinsam, über politische Strömungen hinweg, die Massnahmen definieren, die notwendig sind, um dies zu erreichen. Speziell Umwelt, Gesundheitswesen und Einkommensgerechtigkeit sind mir wichtig.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die grösste Herausforderung ist ganz klar die Definition und Umsetzung griffiger Klimaschutzmassnahmen. Zudem müssen wir enorm aufpassen, dass die Gesellschaft in unserem Kanton wieder zusammengeführt wird. Diese zunehmende, darwinistische Haltung in der Bevölkerung, bezüglich Fressen und Gefressen werden, hat bereits ungute Züge angenommen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.