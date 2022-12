Wahlen BL 2023 Kandidat Pascal Catin im Portrait Pascal Catin tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Gelterkinden für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.43 Uhr

Hier präsentiert sich Pascal Catin den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Pascal Catin

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin 34-jährig, verheiratet und aufgewachsen in Gelterkinden. In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern oder als Zuschauer an Eishockeyspiele. Zwei Mal im Jahr führe ich mit meiner Frau und Freunden die Waldweidhütte des SAC Baselland. Ich engagiere mich im Gemeinderat, als Präsident der FDP Gelterkinden und Umgebung und bin Mitglied der Feuerwehr Region Gelterkinden.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Als Landrat würde ich mich für ein wettbewerbsfähigeres Baselbiet einsetzen. Wir müssen sowohl für den Mittelstand als auch für KMU wieder attraktiver werden. Im Oberbaselbiet braucht es zudem zukunftsfähige Lösungen im Bereich Mobilität (Stichwort Überlastung der Hauptverkehrsachsen). Ich setze mich zudem für mehr Autonomie und Handlungsfreiheit der Gemeinden ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Wir befinden uns nach wie vor im Krisenmodus. Nach der mehrjährigen Pandemie haben wir durch den Ukrainekrieg mit Strommangellage und einer allgemeinen Ressourcenknappheit zu kämpfen. Dies sorgt einerseits für höhere Kosten, aber auch für geringere Erträge. Dieser ausserordentlichen Situation muss mit Flexibilität und Innovation begegnet werden und nicht mit zahlreichen neuen Gesetzen.

