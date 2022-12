Wahlen BL 2023 Kandidat Paul Wenger im Portrait Paul Wenger tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Reinach für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.10 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Paul Wenger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Paul Wenger

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Politisch bin ich konservativen Werten verbunden. Konservativ bedeutet bei mir klar nicht rechtsextrem. Ich bin auch keine Gefahr für die Demokratie. Ich arbeite lösungsorientiert, gehe pragmatisch an Probleme ran, versuche, sie zu lösen und nicht zu bewirtschaften. Meine Tugenden sind Verlässlichkeit, Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit. Lesen und Wein gehören zu meinen Hobbys.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Als erstes will ich, dass es dem Kanton Basel-Landschaft gut geht. Ich will unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung verteidigen und auch die Interessen älterer Menschen ins Parlament einbringen. Ich will mithelfen, in unserem Kanton ein dauerhaft gutes Bildungssystem sicherzustellen. Ein ausgeglichener Finanzhaushalt ist mir sehr wichtig. Der Staat ist kein Selbstbedienungsladen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die demografische Entwicklung bereitet mir Sorgen. Ebenso die Zuwanderung in die Schweiz und letztlich auch in unseren Kanton. Die Sozialausgaben in den Gemeinden sind kaum noch zu bewältigen. Ungebremstes Bevölkerungswachstum gefährdet die Energieversorgung, zerstört die Umwelt und destabilisiert gutes menschliches Zusammenleben.

