Wahlen BL 2023 Kandidat Philippe Doppler im Portrait Philippe Doppler tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Pratteln für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.11 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Philippe Doppler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Philippe Doppler

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In Pratteln aufgewachsen und noch immer in Pratteln zu Hause. Als Betriebsökonom habe ich 12 Jahre in Olten gearbeitet, mittlerweile bin ich auch mit meiner beruflichen Tätigkeit als Abteilungsleiter Finanzen für meine Wohngemeinde tätig. Mit vergangenen drei Legislaturperioden im Prattler Einwohnerrat, davon ein Jahr als Präsident, kenne ich die Aufgaben eines parlamentarischen Amtes.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Die Komplexität des finanziellen Ressourcenausgleichs zwischen Kanton und Gemeinden reduzieren. Den motorisierten Individualverkehr nicht zu Gunsten des Langsamverkehrs zum Stillstand bringen. Der Mittelstand darf nicht noch stärker zur Kasse gebeten werden. Klimaziele mit vernünftigen Massnahmen umsetzen und die Energieversorgung sichern.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die steigenden Kosten in allen Bereichen und zunehmende Aufgaben der öffentlichen Hand belasten vor allem die Gemeinden und den Mittelstand. Es müssen umsetzbare Wege gefunden werden, diesen zunehmenden Ressourcen- und Kostendruck zu bremsen.

