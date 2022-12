Wahlen BL 2023 Kandidat Raphael Wiesner im Portrait Raphael Wiesner tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Gelterkinden für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fotolabor Spiess Ag

(chm)

Hier präsentiert sich Raphael Wiesner den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Raphael Wiesner

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Meine Name ist Raphael Wiesner, Präsident der SVP Gelterkinden und Umgebung, aufgewachsen auf dem elterlichen Hof in Kilchberg im schönen Tafeljura. Verheiratet, Vater einer einjährigen Tochter. Beruflich bin ich Ökonom und heute als Finance Business Partner bei einem Schweizer Transportunternehmen tätig, davor sechs Jahre in Genf bei einem internationalen Baumaschinenhersteller.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Im Landrat setze ich mich zuoberst für die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger ein. Dies heisst vor allem eine Senkung der Steuerlast im Baselbiet, da wir interkantonal hier nicht zu den Spitzenreitern gehören und dem Bürger immer mehr zur Tasche rausziehen. Aber auch weniger Bürokratie für KMU, und es gilt, die Gemeinden wieder zu stärken und weniger Zentralisierung in Liestal zu haben.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die grösste Herausforderung für den Kanton ist die wirtschaftliche Entwicklung. Mit den aufziehenden Wolken durch die stetig steigenden Staatsausgaben, steigenden Inflationsraten, steigenden Energiepreisen, etc. muss der Kanton die Bürger und Unternehmen wieder entlasten mit mehr Freiheit, weniger Steuern und weniger Regulierungen. Nur so können wir unseren Lebensstandard halten.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.