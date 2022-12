Wahlen BL 2023 Kandidat Rolf Blatter im Portrait Rolf Blatter tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Reinach für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.40 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Rolf Blatter den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Rolf Blatter

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin glücklich verheiratet und Vater von 2 erwachsenen Söhnen und lebe seit Geburt in Aesch (mit mehrjährigen Unterbrüchen für Studium und Aufenthalte im Ausland und in der Westschweiz). Nach gut 25 Jahren in diversen Führungsfunktionen in der Industrie bin ich seit 2014 selbstständiger Unternehmer in der Suche von Führungskräften. Ich bin stark vernetzt und in vielen Verbänden und Vereinen aktiv.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

In fast 8 Jahren habe ich mich im Landrat als Mitglied der Bau- und Planungskommission mit vielen Fragen aus Hoch- und Tiefbau, Verkehr, Mobilität, Infrastruktur, Energie und Deponien beschäftigt und zu diesen Themen auch ein paar Dutzend Vorstösse eingereicht. Gerne möchte ich diese Geschäfte weiter betreuen und in der kommenden Legislatur auch einige davon abschliessen können.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Der Kanton muss weiter an seiner Attraktivität als Standort arbeiten – der Wirtschaft ein gutes Umfeld anbieten können. Dank gut ausgebildeter Menschen an neuen Arbeitsplätzen soll wachsendes Steuersubstrat generiert werden, mit welchem die ebenfalls wachsenden gesellschaftspolitischen und sozialen Aufgaben finanziert werden können.

